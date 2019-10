“CampaniaDA. Educaţia la firul ierbii” ajunge şi în şcolile din Prahova V. Stoica O campanie inedita, care iși propune sa readuca elevii de gimnaziu in realitate, prin renunțarea la mediul online, va avea loc in acest weekend și la sfarșitul saptamanii viitoare, in cateva școli din județul Prahova. Inițiativa le aparține reprezentanților Asociației Culturale Philmys, care desfașoara și in județul Prahova „CampaniaDa. Educația la firul ierbii” – un proiect cultural-educativ itinerant ce iși propune sa readuca in atenția elevilor de gimnaziu jocurile offline, ca alternativa la timpul liber petrecut predominant in mediul online. Potrivit Asociației Culturale Philmys,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

