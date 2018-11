Suntem deosebiți de onorați sa va adresam invitația de a participa la un eveniment organizat in cinstea Zilei Naționale a Romaniei. Acum, la un secol de existența a Statului roman modern, ințelegem sa ne alaturam și noi demersurilor facute pentru a marca acest moment istoric. Gestul nostru este facut cu dorința de exprimare a respectului profund fața de acest popor. Și cum am putea sa facem cel mai bine lucrul acesta decat aratand tuturor ce oameni minunați exista pe aceste meleaguri. Indraznim sa oferim Romaniei, de Ziua ei, un buchet de personalitați pentru care oamenii au ieșit in strada…