Partidul Republican din SUA si presedintele Donald Trump au primit donatii in valoare de 105 milioane de dolari in trimestrul al doilea din acest an; din acest total, 54 de milioane au fost directionate catre campania pentru realegerea la Casa Alba, transmite Reuters. Conform anuntului facut marti de organizatia de campanie a presedintelui, Comitetul National Republican (RNC) a colectat in intervalul aprilie - iunie 41 de milioane de dolari. Cele doua entitati dispun in prezent de 100 de milioane de dolari - 56 de milioane pentru campania lui Trump si 44 de milioane pentru RNC. In primul trimestru…