Campania lui Obama din 2012 a sustras date personale de la utilizatori

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook trece prin cea mai mare criza de la inființarea sa, acum 14 ani. Intr-o singura zi, compania lui Mark Zuckerberg a pierdut la bursa 4 miliarde de dolari, pe fondul scandalului privind extragerea și utilizarea neautorizata, in scopuri politice, a unor informații privind peste

- Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a indus in eroare comitetul. Collins l-a somat in scris pe Zuckerberg pentru a oferi explicatii: „A venit timpul sa ascultam un director de la Facebook cu destula autoritate pentru a descrie…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit.

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Scurgere masiva de informații personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook din Statele Unite. Firma de analiza a datelor, Cambridge Analytics, a obținut datele fara consimțamantul utilizatorilor rețelei sociale.

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times

- Zeci de mii de oameni se inghesuie, in fiecare dimineața, pentru a ajunge la munca, in Pipera. Campania #salvatipipera este o inițiativa a cotidianului Libertatea , susținuta de Trustul de Presa Ringier Romania, prin care se trage un semnal de alarma cu privire la adevaratele probleme din Pipera. Sunt…

- Fostul angajat NSA, Edward Snowden, a atacat Facebook printr-un tweet dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- In Nordul Bucureștiului exista un loc unde contrastele capata cele mai exotice forme din Romania. In Pipera Sud se intalnesc saracia cu bogația, noroiul cu sticla și oțelul, haosul urbanistic cu disciplina de corporație. Urmariți un fotoreportaj realizat de Dumitru Angelescu, pentru campania #SalvatiPipera…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Compania Strategic Communication Laboratories, cea care a condus colectarea de date pentru campania lui Donald Trump, a fost suspendata de catre Facebook pentru ca a incalcat politicile de colectare și deținere a datelor personale. Aceasta companie, alaturi de Cambridge Analytica, sunt…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a condamnat miercuri utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, reactie legata de atacul comis la Salisbury, Marea Britanie, impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Condamn cu fermitate utilizarea unui agent…

- Chiar daca ai impresia ca ești bine pus la punct cu setarile de securitate, in momentul in care publici ceva, nu mai ai control asupra materialului respectiv. Potențialii angajatori, parteneri de afaceri sau, in general, oamenii in fața carora ar fi dezirabil sa iți pastrezi o anumita imagine, pot…

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 12:00, rețeaua Telekom a cazut, foarte mulți dintre clienți fiind puși in situația de a nu putea suna sau fi sunați. Reprezentanții Telekom au detaliat problema pe pagina lor de Facebook. Prin intermediul mesajului postat, compania de telefonie a incercat sa-i linișteasca…

- Facebook ar putea urmari tot ceea ce faci in mediul online, chiar daca nu ai intrat niciodata pe site-ul de socializare. Cea mai mare retea sociala din lume intocmeste fisiere secrete despre activitatile a miliarde de utilizatori. Compania...

- Campania „Vodafone te sarbatorește”, conceputa pentru a sarbatori alaturi de clienți certificarile recente obținute de Supernet 4.5G prin oferirea de premii zilnice, continua pâna pe 31 martie cu o noua funcționalitate. Începând de acum, utilizatorii au șansa de a câștiga…

- Reginele Instagram-ului in Romania Instagram este reteaua de socializare cea mai rapida ascensiune. In prezent se apropie de pragul de 1 miliard de utilizatori in toata lumea, de aproape 4 ori mai mult decat Twitter, insa la mai mult de jumatate decat Facebook (peste 2 miliarde de utilizatori). Instagram…

- Ionuț Lupescu și-a inceput oficial campania pentru alegerile de la FRF. Astazi, fostul fotbalist și-a inceput campania prin țara, fiind prezent la Calarași și Slobozia. Acesta a explicat pe Facebook rolul și concluziile vizitelor sale: "Le-am spus foarte onest, alegerile nu sunt despre funcții, ci despre…

- eMAG reduceri la mașini de spalat vase: Daca vreți sa scapați de neplacuta sarcina de a spala vasele, puteți apela la alternativa electrocasnica. Astazi, la magazinul online eMAG are loc campania de reduceri Stock Busters, iar ofertele sunt excelente. Daca vreți sa consultați lista eMAG cu…

- Justitia belgiana a cerut Facebook sa nu-i mai urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, dar care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, decizie impotriva careia gigantul internetului si-a anuntat intentia de a face apel.

- Facebook la prima vedere pare bine intentionat si totdeauna in folosul utilizatorilor dar, potrivit specialistilor, nu-i chiar asa. Vorbim de o noua aplicatie de mobil care ascunde practic altceva, aduna datele personale daca urmeaza pasii de indrumare din optiunea Mobile Data.

- Vodafone România lanseaza o campanie pentru a sarbatori alaturi de clienți recentele certificari obținute de Supernet 4.5G de cea mai buna rețea, din partea auditorului P3 Communications, și de cea mai rapida rețea 4G, din partea Ookla. Toți utilizatorii aplicației My Vodafone, clienți persoane…

- Dragos Titea (secretar general al PSD Maramures) si-a dat demisia din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Acesta afirma ca a luat decizia de a demisiona din motive personale. “Am luat azi decizia de a demisiona din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Din…

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- „Liste” este numele care vorbeste de la sine despre cea mai noua facilitate lansata de Facebook. Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste” si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze…

- Prin intermediul unui tweet, actorul Jim Carrey a anunțat ca iși vinde acțiunile pe care le deține la Facebook și ca iși inchide definitiv contul de pe rețeaua sociala. Jim Carrey și-a motivat decizia susținand ca Facebook a propagat știri false și nu a facut nimic ca sa le opreasca in timpul alegerilor…

- Remus Borza a precizat faptul ca in administrația Trump, anul trecut, Statele Unite ale Americii au cunoscut o creștere și mai evidenta fața de 2016, in perioada mandatului lui Barack Obama. Totodata, Borza subliniaza faptul ca deși SUA a avut o creștere de 2,3%, in Romania exista persoane nemulțumite…

- WhatsApp, cea de-a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, a raportat cifra de un miliard si jumatate de utilizatori care folosesc aplicatia lunar. La precedentul anunt, in iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori lunar, potrivit News.ro.

- Mark Zuckerberg a anuntat ca WhatsApp a ajuns la 1,5 miliarde de utilizatori. In fiecare zi sunt transmise prin intermediul serviciului 60 de miliarde de mesaje. Astfel, WhatsApp isi consolideaza pozitia de lider pe piata aplicatiilor de mesagerie instanta. Facebook a platit pentru WhatsApp 19,3 miliarde…

- Facebook a avut anul trecut in premiera venituri de peste 40 miliarde dolari si profit de peste 16 miliarde, numarul de utilizatori care intra macar o data pe luna fiind de 2,13 miliarde. Insa, trimestrul trecut, datorita schimbarilor facute la News Feed, numarul de utilizatori in SUA si Canada a inregistrat…

- Facebook a anuntat ca WhatsApp a atins cifra de 1,5 miliarde de utilizatori lunar, informeaza news.ro.Un miliard si jumatate de utilizatori lunar are cea de-a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La precedentul anunt, in iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori…

- Facebook este cea mai mare retea sociala din lume, avand peste 2 miliarde de utilizatori activi. Statisticile arata ca, odata cu cresterea timpului petrecut de utilizatori pe Facebook, s-au majorat considerabil si veniturile din publicitate ale companiei.

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Andreas Mundt, seful Oficiului Federal Anticartel, principala agentie germana pentru reglementari in domeniul concurentei, a declarat ca Facebook ar putea primi interdictie de a colecta si procesa datele a milioane de utilizatori fiind considerat un abuz.

- Un preot din Romania a initiat o retea de socializare, asemanatoare cu gigantul Facebook. "tecunosc.ro este o platforma de retea sociala. Cu noua functie, utilizatorul poate posta, fotografii, filme, idei.Utilizatorul inregistrat are propriul blog si forum, propria biblioteca de carti in format electronic…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila afecteaza pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. In plus, postarile presedintelui sunt asaltate de tot mai multe comentarii negative. ”Slabiciunea si oportunismul, lasitatea…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, duminica, pe Facebook, ca indiferent de raportarile personale ale fiecarui roman, Romania trebuie sa insemne mai mult decat sau , decat sau , iar fiecare roman sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup. ”Dragi romani,…

- Banii colectati in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a sculpturii "Cumintenia Pamantului" realizata de Constantin Brancusi, se vor restitui integral donatorilor. Rambursarea a fost hotarata printr-o ordonanta de urgenta (OUG) publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicind ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a unor teme complexe. Utilizarea…

- (Adauga detalii) Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a…

- Într-un interviu acordat lui Jack Dorsey, Twitter CEO, Edward Snowden a vorbit despre marea problema pe care o rerezinta controlul datelor personale al utilizatorilor diferitelor platforme. Snowden a precizat ca datele pe care multe companii le colecteaza despre utilizatorii…

- 95% dintre respondentii unui sondaj realizat in cadrul campaniei nationale de informare „杁otul despre Decontarea Directa” considera util un astfel de serviciu suplimentar. Intrebati daca sunt interesati sa cumpere aceasta clauza odata cu urmatoarea polita RCA, 33% dintre respondenti au afirmat ca o…