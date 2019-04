Campania „Împreună pentru o comunitate mai sigură!” Poliția Romana a demarat Campania naționala de prevenire a criminalitații in mediul rural – „Impreuna pentru o comunitate mai sigura !”, in parteneriat cu OMV Petrom SA, avand ca scop reducerea riscului de victimizare a categoriilor de persoane vulnerabile, pentru segmentele infracționale care se manifesta cu precadere in zonele rurale. Campania se desfașoara in perioada […] Articolul Campania „Impreuna pentru o comunitate mai sigura!” apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 aprilie, a fost lansata campania de prevenire a criminalitații in mediul rural, in județul Cluj. Polițiștii de prevenire au abordat subiecte de siguranța cu elevii din unitațile de invațamant de pe raza comunei Chiuiești. „Impreuna pentru o comunitate mai sigura!” este noua campanie de prevenire…

- Poliția Romana, prin structurile rutiere, a demarat acțiunea „SEATBELT”, in cadrul careia polițiștii desfașoara activitați pentru verificarea și impunerea folosirii centurii de siguranța și a dispozitivelor de fixare omologate. Saptamana 11-17 martie 2019 este dedicata controalelor T.I.S.P.O.L. Seatbelt…

- Și in acest an, campania de depunere a cererii unice de plata la Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) incepe pe data de 1 martie și se incheie pe data de 15 mai. Cererile se vor depune pentru schema de plata unica pe suprafata (SAPS), plata redistributiva, plata pentru practici agricole…

- Casa parohiala a Bisericii romano-catolice din localitatea Bixad a fost partial distrusa in urma unui incendiu izbucnit duminica din cauza unui cos de fum amplasat necorespunzator, nefiind victime. „In urma incendiului, a carui cauza probabila o reprezinta efectul termic provenit de la un cos de fum…

- Euro a mai pierdut doi bani Evoluția descendenta a euro a continuat in a patra ședința consecutiva, la aceasta contribuind și reducerea aversiunii fața de risc la nivel regional. Cursul euro a scazut de la 4,7555 la 4,7348 lei, mai jos cu trei bani comparativ cu maximul istoric de 4,7648 lei, atins…

- Pentru mulți cititori probabil ca titlul acestui material publicistic ar putea parea ciudat, insa scopul nostru este de a face cunoscut sensul celor doua expresii sau sintagme, care intre ele nu au o legatura directa, ci una subtila, ele fiind intr-o oarecare masura antagonice. Autorul acestor…

- Accesul vizitatorilor in sectia de Neonatologie a Spitalului Judetean de Ugenta „Fogolyan Kristoff” din Sfantu Gheorghe se suspenda pe timp nelimitat, incepand din aceasta saptamana, pe fondul valului de gripa si viroze respiratorii, a anuntat conducerea institutiei. De asemenea, incepand de miercuri,…

- De la inceputul anului leul s-a angajat pe o panta descendenta fața de euro, aproape zilnic fiind atinse noi maxime istorice. Perioada a debutat cu un curs de 4,6771 lei, in ușoara scadere fața de ședința precedenta. Au urmat patru creșteri consecutive, la sfarșitul intervalului media atingand un maxim…