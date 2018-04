Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca pensionarii din cadrul MAI isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. Anuntul a fost facut pe pagina de socializare Facebook.Redam mai jos mesajul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan:"In ultima perioada am primit…

- Femeile care au nascut primul lor copil in 2016 au avut in medie varsta de 29 de ani, in Uniunea Europeana, potrivit unui raport al Biroului de Statistica Eurostat. In Belgia, varsta a fost putin mai mica, cu o medie de 28,8 ani pentru primul...

- Partiile din Straja sunt pline si in acest sfarsit de saptamana Foto: Arhiva / pixabay.com Pârtiile din Straja sunt pline si în acest sfârsit de saptamâna. Dupa cum transmite corespondentul RRA în Valea Jiului, Ilie Pintea, stratul de zapada depaseste…

- In urma cu trei zile, ministrul finantelor le dadea o veste extraordinara tuturor bugetarilor! Eugen Teodorovici spunea atunci ca este posibil ca angajatii de la stat sa-si primeasca salariile inainte de Paste, astfel incat sa aiba timp sa-si faca toate cumparaturile.

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Pentru calatoria la vagonul clasa (clasa 1 și a 2-a) copii beneficiaza de urmatoarele facilitați: pentru copii pana la 5 ani impliniti, daca nu se cere loc separat, transportul este gratuit; pentru copiii pana la 5 ani pentru care se cere loc separat și pentru cei intre 5 si 10 ani impliniti se acorda…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 201 sanctiuni contraventionale si retinute 43 de permise de conducere. 20 de permise de conducere au fost retinute pentru nerespectarea regimului legal…

- La 12 ani, „Micul Hercule”, așa cum a fost numit Giuliano Stroe, trece prin clipe grele. Baiatul, recunoscut ca fiind cel mai puternic copil din lume, ar putea fi obligat sa renunțe la școala, pentru ca microbuzul școlar cu care face naveta nu mai primește benzina din partea autoritaților locale.

- Deea Maxer le-a cerut ajutorul tuturor celor care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Ea a prezentat cazul unui copil care sufera de tetrapareza spastica și care este nepoțelul unei prietene apropiate. Deea Maxer, partenera de viața a muzicianlui Dinu Maxer , este profund marcata de…

- Luni a avut loc la Vicovu de Sus deschiderea oficiala a companiei Octa, o prelansare a firmei care va deschide in mod oficial linia de productie in prima saptamana de dupa Paste. Profilul noii companii va fi fabricarea usilor de garaj si a usilor industriale de dimensiuni mari.Productia va incepe ...

- Serviciul de salubritate din cadrul Primariei Galati a reusit insa cea mai impresionata „performanta” in materie de bonificatii salariale ilegale: a platit cadouri si prime de Paste, de Craciun si de Ziua Femeii angajatilor unei firme private.

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un cetațean roman care a incercat sa scoata ilegal din Romania un copil, folosindu-se de documentul de calatorie al fiului sau, deoarece minorul nu avea pasaport valabil. Seara trecuta, in jurul orei 19.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a…

- Targul "Traditii si flori de sarbatori" se va desfasura in Parcul Herastrau, in perioada 30 martie - 9 aprilie, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart - Centrul de...

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca are oferte pentru Denis Alibec, dar nu a renuntat la serviciile atacantului fiindca e convins ca poate obtine mai mult la vara. "Nu se face calcul pe cazuri, ci pe sume. Tragi linie pentru ca faci 10 afaceri, nu iti spui ca in aia ai castigat,…

- Dupa ce in 28 februarie a inceput eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale nr. 4 din Valea Cetatii, reprezentantii municipalitatii brasovene estimeaza ca in curand vor incepe lucrari similare si la Colegiul National de Informatica „Grigore Moisil”. In prezent este in curs de obtinere…

- Produsul de patiserie pentru care romanii petrec zeci de minute la cozi interminabile, dimineata, in drum spre munca, costa mai mult cu 50 la suta. Și nu e numai cazul covrigului. Toate astfel de produse, pe care le gasim in patiserii, vor avea prețuri mai mari, incepand cu finalul lunii martie.

- Vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie. Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018.Pentru clasele termanale de la liceu, anul scolar se va incheia…

- In ultimii cinci ani, aproximativ 500 de copii din Iasi, dar si din zona Moldovei au fost victime ale accidentelor rutiere si au necesitat ingrijiri medicale la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Conform unei statistici oferite de conducerea spitalului, din cei 503 copii, 129 au fost implicati…

- Slujitorii Domnului din Protoieria Covurlui au donat 43 de dulapuri de haine, la care s-au adaugat si alimente de baza, haine si produse de igiena, valoarea acestor ajutoare totalizand suma de 12.000 de lei. Institutia adaposteste peste 80 de persoane care nu au locuinte, nu au rude si sufera de boli…

- SC Salpitflor Green Sa informeaza ca a inceput acțiunile pentru pregatirea sectoarelor in care vor fi comercializate produse specifice sarbatorilor de Paste. In piețele Ceair și Smardan se desfașoara activitați de salubrizare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare și reparații curente (zugravirea sectorului,…

- – un copil de doar 5 luni a murit, dupa ce a fost diagnosticat cu rujeola – la sfarsitul lunii februarie, un copil de 8 luni si un altul de 10 luni au decedat din aceeasi cauza Directia de Sanatate Publica (DSP) Bacau a anuntat, astazi, al treilea deces inregistrat, in judetul Bacau, din cauza […] Articolul…

- Haine, incalțaminte, jucarii, rechizite și alimente neperisabile se vor strange in Parcul Rozelor din urbea de pe Bega pentru familiile nevoiașe din Orțișoara și din zona Timișoarei. Oricine poate face un gest frumos inainte de Paște.

- „In mod traditional, consumul unor cantitati de alimente de origine animala creste considerabil. DSVSA Iasi a dispus o serie de masuri specifice, una dintre ele fiind efectuarea de controale in vederea asigurarii conditiilor de igiena in care sunt produse, depozitate, transportate si valorificate…

- Un copil a gasit o piatra ciudata și a ținut-o in casa ani de zile. Dupa 35 de ani, Sy Donne a observat crapatura bizara din piatra și a decis sa separe acea piatra in doua bucați cat mai egale. Ce s-a aflat insa in interior l-a șocat. Roca s-a format in urma cu aproximativ 180 de milioane…

- “Copacul cu haine”, in Parcul Rozelor din Timișoara. Timișorenii sunt așteptați, la sfarșitul lunii martie, sa aduca jucarii, haine, incalțaminte, rechizite și alimente neperisabile pentru familiile nevoiașe din Orțișoara și din zona Timișoarei. Acțiunea intitulata „Copacul cu haine” va avea loc sambata,…

- Sapte persoane, intre care un copil de 5 ani, au fost transportate la spital, ranite, in urma unui accident rutier produs duminica pe raza municipiului Petrosani, un barbat fiind in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fanii echipei feminine de handbal CSM București se intreaba ce se intampla cu Helle Thomnsen dupa ce campioana Romaniei a pierdut și la Rostov, și s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor de pe locul 3 in Grupa principala 1. “Nu s-a pus niciodata problema ca Helle sa plece, ne vom califica cu ea…

- Criza imunoglobulinei a atins cote maxime. Mii de pacienți sufera de luni de pe urma lipsei acestui tratament de luni bune, iar Ministerul Sanatații a declanșat Mecanismul European de protecție civila pentru a asigura cantitatea necesara de imunoglobulina. Otilia Stanga, mama unei fetițe de 12 ani din…

- Cu ocazia sarbatorii Invierii Domnului, Asociația Filantropia Ortodoxa Dej organizeaza o noua campanie filantropica destinata persoanelor defavorizate. Reprezentanții asociației vor aduna alimente precum: ulei, zahar, faina, orez, cartofi, conserve si alte alimente neperisabile, iar pentru copii, dulciuri,…

- Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste. Suntem printre europenii care dau foarte mulți bani pe mancare. Asa se explica și avalansa de magazine din zona de retail alimentar. Vestea proasta este ca anul acesta vom cheltui și mai mult pentru produsele de baza.

- Partenera de viața a lui Florin Salam, Roxana Dobre, intampina niște probleme neașteptate in timpul sarcinii. Din pacate, greutatea a inceput sa ii puna probleme și sa o ingrijoreze. Medicii i-au oferit sfaturi salvatoare.

- Irina ex-Asia a apelat la o mama surogat? Mulți și-au pus aceasta intrebare dupa ce fosta componenta a trupei ASIA a nascut-o pe Scarlett-Maria. Asta pentru ca vedeta a fost foarte discreta cu sarcina ei, lucru ce a dat naștere unor speculații. Irina ex-ASIA a nascut in luna februarie o fetița care…

- Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste. Suntem printre europenii care dau foarte mulți bani pe mancare. Așa se explica și avalanșa de magazine din zona de retail alimentar. Vestea proasta este ca anul acesta vom cheltui și mai mult pentru produsele de baza. Sindicatele…

- Judecatoria Campeni a decis in seara de luni, 27 februarie, arestarea preventiva a tanarului de 22 de ani din comuna Lupsa, care a provocat un accident rutier soldat cu decesul unei femei.Victima in varsta de 38 de ani era casatorita si avea un copil minor. Inculpatul Nicoara Daniel a primit mandat…

- Maine, Tribunalul Constanta va analiza contestatia procurorilor impotriva mandatului de 15 zile emis de Judecatoria Constanta in cazul soferului implicat in accidentul mortal de pe Soseaua Mangaliei din Constanta.Oricare va fi decizia instantei, aceasta va fi definitiva.Amintim ca in urma evenimentului,…

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, scrie digi24.ro.

- In Timișoara se strang alimente pentru familii nevoiașe de batrani. Asociația Look Inside va provoaca sa faceți familii fericite și in luna februarie a anului 2018. Puteți veni cu alimente neperisabile la sediul asociației, iar acestea vor fi date mai departe celor in nevoie, din Timiș.

- Fostul presedinte al Rominiei, Traian Basescu a anuntat, luni, pe Facebook, ca va fi bunic pentru a patra oara. Anuntul a fost facut dupa ce Elena Basescu a confirmat ca este insarcinata in 6 luni."Mare bucurie Anul acesta, se va naste cel de al treilea copil al fiicei mele Elena. Ma bucur enorm ca…

- Un atac terorist sangeros a avut loc duminica, 18 februarie, la Biserica Sf. Gheorghe din Kizliar, in Republica Daghestan, ținta caruia au fost credinciosii care urmau sa sarbatoreasca Maslenitsa, un festival care se organizeaza la unele popoare slave inainte de Paste. Ca urmare, a atacului, patru femei…

- Un copil care nu implinise inca varsta de 2 ani a murit in condiții groaznice, cu arsuri pe mai bine de jumatate de corp, dupa ce a cazut in oala cu ciorba clocotita pregatita de mama sa pentru hrana familiei. Nenorocirea s-a petrecut miercuri dupa-amiaza, intr-o familie de etnie roma din comuna ...

- 'Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele. Daca nu doreste sa fie informat, sa il oblig sa se informeze. Si daca nu doreste sa se informeze, sa plateasca o amenda, pentru ca statul roman investeste bani in tot ceea ce foloseste individul. (...) Asa cum statul ofera, si parintele poate…

- Apel pe Facebook pentru o familie comuna Recea din care a ramas pe drumuri.FOTO Apel pe Fecebook pentru o familie din Recea care a ramas pe drumuri. Pe retelele de socializare a fost postat un mesaj in care totti oamenii cu inima mare sunt rugati sa ajute. “ O familie cu 1 copil a ramas pe drumuri…

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe mai tarziu cu o saptamana decat anul școlar 2017-2018, avand in vedere rezultatul unei dezbateri publice inițiate de Ministerul Educației Naționale (MEN). Potrivit rezultatelor publicate de MEN, parinții și elevii care au completat chestionarele propuse in ceea…

- Astazi, 25.01.2018, colectivul Gradinitei cu program prelungit nr. 26 Iasi si parintii celor 238 de prescolari, au reusit sa readuca un zambet pe fata celor 45 de copii internati in sectia de oncologie pediatrica a Spitalului Sf. Maria din Iasi. Micutii pacienti au primit fiecare daruri generoase constand…

- Brand-ul de haine și echipamente sportive Puma lanseaza colecția En Pointe, iar Selena Gomez este principalul personaj in aceasta campanie de promovare. Campania este o conexiune cu echipa baletului din New York City și prezinta o serie de fotografii și clipuri video in care Selena Gomez pozeaza…

- Serviciul de Ajutor Maltez filiala Aiud și Primaria municipiului Aiud reiau campania „Cuier pentru nevoiași”. Avand in vedere faptul ca anul trecut un numar considerabil de persoane s-au bucurat de articole vestimentare de sezon, am decis sa continuam și in acest an campania. Astfel, incepand de miercuri,…

- Serviciul de Ajutor Maltez filiala Aiud și Primaria municipiului Aiud reiau campania „Cuier pentru nevoiași”. Avand in vedere faptul ca anul trecut un numar considerabil de persoane s-au bucurat de articole vestimentare de sezon, campania va continua și in acest an. „Astfel, incepand de miercuri, 17…

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

- Autoritatile rusesti au distrus 19.000 de tone de mancare din 2014 si pana acum in cadrul embargoului impus anumitor produse alimentare din tarile occidentale, scrie Moscow Times. Embargoul a fost introdus in august 2014 ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea.