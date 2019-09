Campania “Ghiozdanul de școală”, bucurie pentru 450 copii! In perioada 31 august- 20 septembrie 2019, Rotary Club Ramnicu Valcea, impreuna cu voluntarii Clubului Interact și ai Clubului Rotaract Valcea, a organizat pentru a doua oara in ultimii ani campania Ghiozdanul de școala. Acțiunea are ca ținta preintampinarea abandonului școlar și sprijinirea copiilor cu resurse materiale reduse, in efortul lor de a participa la cursurile școlilor pe care le frecventeaza. In prima etapa, voluntarii au colectat donații de rechizite școlare (caiete, pixuri, creioane, radiere, penare, blocuri de desen etc.) și fonduri necesare achiziționarii celor 450 de ghiozdane… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie a devenit obligatorie colectarea selectiva a deșeurilor pe cele patru funcții: deșeuri menajere, hartie, sticla și plastic. Reglementarile se aplica in conformitate cu OUG nr.74/2018 pentru modificarea si completarea legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind…

- Inspectorii din cadrul Serviciului de Prevenire al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” au desfasurat activitati preventive de indrumare si control la societatile agricole de pe raza judetului, asigurandu-se ca sunt respectate normele de aparare impotriva incendiilor, atat pe timpul…

- Ești curios sa vezi cat de frumos este Iașul de la inalțime? Ansamblul Palas iți propune o experiența inedita, care te va ajuta sa admiri panorama superba asupra orașului, de la 73 de metri. In plus, ai șansa sa caștigi excursii in Dubai, New York sau Londra, orașe care gazduiesc cladiri simbol. Te-ai…

- Organizatia Amnesty International a cerut luni Natiunilor Unite lansarea unei anchete independente cu privire la miile de filipinezi ucisi in razboiul impotriva drogurilor declansat de presedintele Rodrigo Duterte. Amnesty denunta abuzuri "sistematice" perpetuate in "impunitate", transmit Reuters…

- Dupa ce 3 ani la rand au tot strans fonduri in scop caritabil prin activitați care ies din tipare, doi prieteni clujeni – Szenasi Zoltan și Katona Alpar – au ales sa inoate prin 7 lacuri din Transilvania pentru copiii cu boli oncologice din taberele Yuppi. In cadrul proiectului Yuppi Lake Challenge,…

- Ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei sociale, Ala Nemerenco, anunta ca de astazi, 25 iunie, este oprita campania „Un doctor pentru tine”. Pe Facebook, ministrul a scris ca „in loc sa fie construit un sistem puternic de sanatate pentru toti cetatenii sai, ministerul de resort s-a jucat de-a „Un…

- Baia Mare : Anunț de interes public privind reluarea campaniei de dezinsectie terestra, pentru combaterea țantarilor și capușelor in perioada 13 – 28 iunie In conformitate cu Programul unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, conform HCL 31/2019, in perioada 13 – 28…