Campania electorală s-a încheiat. Este interzisă și prezentarea de sondaje Inca de vineri este interzisa prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete facute pe strada. In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, inainte de incheierea votarii. Dupa incheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

