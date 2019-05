Campania electorală pentru alegerile europarlamentare s-a încheiat sâmbătă, la ora 7.00 Dupa incheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate, scrie News.ro. Partidele au organizat vineri ultimele manifestari electorale. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii acestuia trebuie sa fie prezenti la sediul sectiei de votare, sambata, la ora 18.00, pentru a dispune masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. Presedintele biroului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

