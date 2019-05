Stiri pe aceeasi tema

- Caravana Alianței 2020 USR PLUS a fost pentru o zi in Baia Mare. Dan Barna, Dacian Cioloș, Clotilde Armand, Dragoș Pislaru, Ramona Strugariu, Naomi Reniuț, Adriana Cristian, George Țaranu, Alexandru Varzaru au ținut neaparat ca dupa Iași, Cluj, Craiova, Timișoara, Sibiu sa vina in Maramureș. Dimineața…

- Social-democratii organieaza, vineri, de la ora 16.00, un miting electoral la Craiova. Participantii se vor imbraca in alb. Presedintele partidului, Liviu Dragnea, a anuntat ca va paticipa la actiunea electorala alaturi de mai multi dintre liderii formatiunii, printre care Lia Olguta…

- Ai o idee de business pe care vrei sa o dezvolti in 2019? Future Makers sprijina tinerii interesati de antreprenoriat prin ateliere, program de incubare, mentorat, conectare internationala si premii totale de 20,000 euro. Aplica pe www.futuremakers.ro pana pe 2 iunie. Pe 5 martie am lansat…

- Social-democrații ii cer lui Iohannis sa prezinte scuze daca sesizarea sa este respinsa. „Iohannis a blocat toate investițiile noi la nivel local. Niciunul dintre primarii sau președinții de consilii județene nu poate demara investiții noi din cauza președintelui care a contestat bugetul la Curtea…

- ​PSD își continua razboiul cu președintele Klaus Iohannis. Social-democrații îl acuza pe șeful statului ca blocheaza investițiile și marirea alocațiilor prin contestarea la Curtea Constituționala a legii bugetului. Social-democrații îi cer lui Iohannis sa prezinte scuze daca…

- In conferința de presa de sambata, 23 februarie, ținuta la sediul PNL Neamț, senatorul PNL Eugen Țapu-Nazare a avut o reacție dura fața de bugetul aprobat in Parlamentul Romaniei pentru anul in curs. Pe langa acuzele de incompetența și proasta gestionare a banilor, Eugen Nazare-Țapu a raportat promisiunile…

- Primarii din toata țara, indiferent de culoarea lor politica, s-au revoltat impotriva Guvernului, dupa ce au aflat de intenția acestuia de a-i vaduvi de o buna parte a sumelor provenite din banii localitaților. In calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Muncipiilor din Romania, Gheorghe Falca,…

