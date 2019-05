Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri, într-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca relatiile tarii sale cu Slovacia si cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate sa-l spuna înca si despre relatiile cu România,

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul ungar Viktor Orban pentru discutii la Casa Alba pe 13 mai, a anuntat ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, scrie Politico.

- Migratia va schimba complet peisajul lumii in care traim si tot ce se va intampla in 2050 si ulterior va fi o consecinta a ceea ce se intampla acum, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, in cadrul unei conferinte organizate la Camera de comert si industrie a Ungariei, informeaza MTI.…

- Obiectivul vizitei secretarului american de Stat Mike Pompeo în mai multe țari din Europa centrala este afirmarea dorinței Statelor Unite de creștere a angajamentului diplomatic, militar și cultural, dar și pentru susținerea presei independente în regiune, a declarat un înalt responsabil…