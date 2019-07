Campania ”Decide pentru Alba!”, lansată de USR USR este partidul care face politica altfel. Cetatenii au fost obisnuiti sa fie intrebati si ascultati despre nevoile acestora doar in campania electorala. USR Alba te asculta acum!



In perioada iulie - septembrie 2019, USR Alba initiaza o campanie intitulata "Decide pentru Alba!" care isi propune sa consulte cetatenii despre nevoile din comunitatile in care traiesc si sa gaseasca din acestea prioritati pentru agenda politica din 2020.



Concret, cetatenii din judetul Alba sunt invitati sa propuna doua probleme prioritare din localitatea lor si doua probleme prioritare din judetul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

