- In perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica, au fost inregistrate 102 cazuri de rujeola la nivel national, ceea ce indica o crestere alarmanta a imbolnavirilor. Intre…

- Peste o suta de cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica.

- Potrivit datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului Național de Sanatate Publica, județul Buzau inregistreaza noi cazuri de rujeola. Mai exact, in parioada 1-5 aprilie au fost conformate 43 de cazuri de rujeola in șase județe și…

- Inca o persoana a murit din cauza rujeolei, de data aceasta fiind vorba despre o tanara in varsta de 20 de ani, din Iași, informeaza Institutul de Sanatate Publica. Numarul deceselor din cauza rujeolei a ajuns la 62, potrivit Mediafax.O tanara in varsta de 20 de ani, din Iași, a murit din…

- Inca o persoana a murit din cauza rujeolei. Numarul total de decese a ajuns in prezent la 62, se arata in ultima informare a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Cel de-al 62-lea deces cauzat de rujeola a fost raportat…

- Noua cazuri de rujeola au fost confirmate in județul Buzau in saptamana 18-22 februarie, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, publicate pe site-ul Institutului Național de Sanatate Publica. Medicul epidemiolog Carmen Scantei spune ca, in prezent, cazurile…

- Un numar de 58 de cazuri de rujeola au fost confirmate in noua judete si in Bucuresti, in perioada 18 – 22 februarie, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate, vineri, pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…