Stiri pe aceeasi tema

- Campania "Cu grija pentru Sanatate", lansata de Partidul Democrat din Moldova, s-a extins. In urmatoarele doua saptamani, cabinetul mobil de medici va ajunge la Vorniceni, raionul Straseni si la Hirtopul Mare, Criuleni.

- Partidul Democrat din Moldova figreaza în mai multe scenarii privind coalițiile de guvernare, dupa alegerile din 2019. Acestea au fost conturate de politologul Dionis Cenușa, într-un interviu acordat portalului Tribuna. „Exista câteva scenarii de baza referitor…

- Peste 1.500 de voluntari din toata țara sunt implicati in Campania "Bunicii Grijulii" la un an de la lansare. Elena Buliga ajuta zilnic elevii de la Liceul "Lucian Blaga" sa traverseze strada in siguranta.

- Peste 300 de varstnici din raionul Dubasari au fost consultati gratuit de medici veniti de la Chisinau. Pensionarii au profitat de ocazie si si-au verificat starea de sanatate, mai ales ca de obicei sunt nevoiti sa plece la spitalul din Criuleni, unde cozile la specialisti sunt

- Peste 100 de oameni din satul Gavanoasa, Cahul, au fost consultati gratuit de cardiologi, endocrinologi sau oftalmologi veniți de la Chisinau. Acțiunea a avut loc in cadrul proiectului lansat de PDM "Cu grija pentru sanatate.

- Campania "Cu grija pentru sanatate", lansata de PDM si sustinuta de Ministerul Sanatatii, este benefica atat pentru pacienti, cat si pentru medicii rezidenti. Alaturi de doctori cu vechime, tinerii medici invața sa examineze și sa puna un diagnostic corect.

- Aproape un milion de copaci vor fi saditi in Moldova in urmatoarea saptamana. In cadrul campaniei "Impreuna plantam un viitor", zeci de oameni au iesit la actiunea de inverzire a plaiul. Campania a fost initiata de Partidul Democrat.

- Partidul Democrat din Moldova inițiaza ample discuții în societate ca judecatorii sa fie aleși de catre popor. Aceasta masura va permite întarirea independenței justiției și va elimina percepția ca sectorul este subordonat unor grupuri de interese, a anunțat liderul PDM, Vlad Plahotniuc,…