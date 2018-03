Stiri pe aceeasi tema

- Campania „Vodafone te sarbatorește”, conceputa pentru a sarbatori alaturi de clienți certificarile recente obținute de Supernet 4.5G prin oferirea de premii zilnice, continua pâna pe 31 martie cu o noua funcționalitate. Începând de acum, utilizatorii au șansa de a câștiga…

- La Iulius Mall Iasi, primavara incepe cu o invitatie lansata femeilor de a fi libere, puternice si nonconformiste. Pana pe 8 martie, se vor bucura de premii care sa le demonstreze cat de speciale sunt, dar si de surprize pe care le-ar putea transfoma in amintiri cu personalitate. Toti cei care cumpara…

- Angajatele Complexului Energetic Oltenia vor incasa o prima de 8 Martie, Ziua Internationala a Femeii. Ion Ruses, consilierului managerului CEO, Sorin Boza, a anuntat ca fiecare salariata va beneficia de o prima in cunatum de 150 de lei, potrivit contractului colectiv de munca aflat in vigoare. Ion…

- 8 Martie este cunoscuta in toata lumea ca Ziua Internaționala a Femeii. Deși nu acesta ar trebui sa fie singurul prilej prin care sa ne amintim cat de importante sunt femeile in viața noastra, merita sa le facem o declarație chiar de ziua lor. „Orice femeie” este poate cel mai frumos poem scris pentru…

- E inceput de primavara, calendaristic vorbind, și gandurile ne duc la cei dragi, la un marțisor, sau la cele dragi, de Ziua Internaționala a Femeii, pe 8 martie. Sigur, sunt multe variante de cadouri, dar de ce n-am alege…altceva. Cum ar fi o seara deosebita. O seara doar a voastra in care puteți merge…

- Martie ne anunța nu numai vestirea primaverii, ci și goana dupa cadouri. 8 este Ziua Internaționala a Femeii, zi in care barbații alearga cel mai mult dupa alegerea cadoului potrivit, fie ca vorbim de soție sau de mama.

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- Deși nu este nici textier, nici compozitor sau vreun producator, insa Razvan Simion se ocupa de cariera Lidiei Buble. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei și pana in momentul de fața pare sa se fi descurcat de minune. Cine ar fi crezut ca Razvan Simion va trece de la televiziune…

- Uniunea Teatrala din Romania - UNITER desfasoara, in luna martie, cea de-a 17-a editie a campaniei nationale "Artistii pentru artisti", realizata in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara. ''Campania vine in sprijinul oamenilor de teatru care au nevoie de…

- Doi mari artiști ai muzicii contemporane vor canta la Vaslui, pe 8 Martie, in concertul organizat de Primarie pentru doamnele și domnișoarele din oraș. Pe langa Nico și Cezar Oatu, din program nu vor lipsi și artiștii locali, precum Doina Moroșanu și Romeo Zaharia. Protagoniști vor fi Nico și Cezar…

- Pe 8 martie, de Ziua Internationala a Femeii, Consiliul Judetean Arges si Consiliul Local al municipiului Curtea de Arges vor organiza la Catedrala Episcopala din Orasul Basarabilor o serie de manifestari dedicate Reginei Maria ...

- evoMAG organizeaza, in perioada 16-25 februarie, Winter Black Friday, un eveniment dedicat reducerilor in care peste 18.000 de produse, din toate categoriile listate in site, vor beneficia de discounturi de pana la 70%. Clientii din Bucuresti pot opta pentru ridicarea comenzilor din showroom-ul evoMAG…

- Dirijorul galez Jonathan Mann și pianistul italian Emilio Aversano sunt vedetele serii de joi, 15 februarie, din cadrul concertului simfonic oferit de Filarmonica de Stat Arad in Sala Cercului Militar. Uvertura Rosamunde D. 644, Simfonia a V-a in și bemol major D. 458 și Wanderer Fantasie pentru pian…

- Bolile neurologice afecteaza tot mai mulți copii, spun medicii. In Romania avem puțini specialiști in neurologie pediatrica. Medicii tineri aleg adesea calea strainatații. In Oltenia exista doar trei neurologi pediatri. Pentru ca in regiunea noastra nu este nici un Spital ...

- Barcelona primește 57 de milioane de la Beko pentru echipamentul de antrenament. Campania turca de electrocasnice va varsa in conturile catalanilor suma de 19 milioane de euro pe sezon, timp de trei stagiuni. Potrivit cotidianului spaniol ”El Mundo Deportivo”, acordul dintre Beko și Barca va fji prezentat…

- In Romania nu domnesc Iohannis si Dragnea. Aici domneste armonia. Mai marii patriei sunt prieteni, dar stiti ce prieteni? Prietenari cu degetele aratatoare insurubate. Din pacate, exista si elemente destabilizatoare in tara asta. Domnul turist Iohannis a fost in Tenerife, la un hotel ieftin in raport…

- Incepand de astazi, Centrul Gifted Education a inceput programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro , care ofera o testare nationala predictiva…

- Începând de astazi, Centrul Gifted Education a început programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu vârste cuprinse între 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro,…

- ”Ediție Speciala”, cel mai nou spectacol marca Horațiu Malaele va fi prezentat publicului spectator din Cluj, de Ziua Internaționala a Femeii, pe scena cinematografului Florin Piersic. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scena de fiul sau, Bogdan Malaele, un foarte bun regizor și…

- Pe Romania fudula nu o deranjeaza ce spun si ce fac Dragnea si Tariceanu, dar o baga in trepidatii rezultatele Simonei Halep si e gata sa mearga pana la capatul lumii dupa ea ca sa ii ceara socoteala de ce nu a castigat, scrie analistul politic Dan Ionescu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Cele mai importante, sugestive, tragice sau fericite momente. Toate sunt cuprinse de agentia MEDIAFAX in Campania "100 de ani in 100 de momente", care va ofera cate un eveniment al fiecarui an din ultimul centenar.

- Imagini extrem de rare cu o lupta intre doi zimbri in libertate, un mascul și o femela, au fost surprinse de rangeri in Parcul Natural Vanatori Neamt din cadrul Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva. Imaginile au fost filmate in cursul acțiunilor de monitorizare a turmelor de zimbri din…

- "Avem o preocupare principala in acest sens. Am vrut sa dau un semnal pentru ca eu cred ca este important ca minister sa fim foarte deschisi in colaborarea cu asociatiile de pacienti si asociatii nonguvernamentale. Am facut si primul pas. Primul consilier pe care l-am angajat la cabinetul meu este…

- Priveliști de vis pentru alpiniștii și turiștii din Romania Munții Carpați reprezinta un punct de atracție pentru turiștii din țara noastra dar și un itinerar fermecator pe care il parcurg ,,fara efortˮ și doar din pasiune alpiniștii romani. De cele mai deosebite priveliști pot beneficia doar…

- Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele si impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorti, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea. Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan,…

- Cu mustata erdoganiana si zambet perfid putinian, Liviu Dragnea este astazi reprezentantul unui stil de conducere care poate fi descris drept sultanic. In Romania contemporana, la numai un an de la instalarea regimului Dragnea, vedem cum functioneaza acest tip de administrare a statului, cu vechi traditii…

- Anul acesta bugetarii s-ar putea bucura de patru minivacante. Potrivit unei hotarari de Guvern, care va fi examinata la sedinta de astazi, prima va fi de patru zile, la inceputul lunii martie, de Ziua Internationala a Femeii.

- Ana Zdrite, medic rezident: „Venim in fiecare zi, vedem copiii. Il ascultam la inima, vedem cum este burta, pana cand reusim ca acesti copii sa plece acasa, sa plece acasa, fara sa mai fie nevoie sa aiba cateter, sa aiba tratament.” Simona Dumitru, medic rezident: „Azi sunt motivata ca acest copil a…

- Donald Trump a incercat, in primul an de cand a devenit presedinte al SUA, sa onoreze angajamentele asumate in campania electorala, adoptand o serie de masuri pentru stimularea economiei, intr-un mandat marcat de controverse, in special din cauza anchetei privind presupuse contacte cu Rusia.

- Iata reacția lui Gheorghe Bejan, directorul executiv al Patronatul Zaharului din Romania: "In urma anunțului privind inchiderea Fabricii de Zahar Oradea, publicat in diverse mijloace media, au aparut comentarii și opinii care pun industria zaharului și cultura sfeclei de zahar intr-o lumina…

- Inceputul lui 2018 ii intampina pe fanii KFC cu una dintre cele mai iubite oferte, Smart Menu, disponibila acum si in varianta nepicanta. Clientii pot opta pentru una dintre variantele irezistibile ale binecunoscutului Smart Menu: Smart Menu (picant si nepicant), Smart Menu Plus (picant si nepicant)…

- „Testarea in Poliția Romana și alte instituții similare nu vizeaza neaparat evaluarea clinica“, se arata intr-un comunicat al Asociației Psihologilor din Romania (APR). Membrii acesteia vin cu o serie de precuzari privind tipologia, scopul și capacitatea de masurare a testelor psihologice, in contextul…

- Joi, 4 ianuarie 2018, Consiliul Judetean al Elevilor Constanta a lansat cea mai mare campanie anti bullying in folosul elevilor constanteni.In Romania, cifrele privind fenomenul de bullying sunt ingrijoratoare conform unui studiu efectuat de Fundatia Salvati Copiii. Astfel, 1 din 4 copii este umilit…

- Sarbii cred ca arderea unui copac inseamna arderea pacatelor și inalțarea spre Lumina și fac asta in fiecare an, in Ajun de Craciun, in curtea unei biserici. Aproape 3.000 de sarbi și ucraineni din județul Timiș, cel mai multicultural loc din Romania, praznuiesc Craciunul pe rit vechi. Tradiția spune…

- In Romania este un an de trecere, catre anul 2019, an de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Nenorocirea este ca cei pe care ii alegem in Romania, pe care i-am angajat pe o perioada ca sa ne bage bani in buzunar, ințeleg ca i-am ales ca sa-și bage bani in buzunarele proprii. Și asta fac tot timpul!…

- In Islanda este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații. In țara nordica a fost data o lege prin care, incepand cu 1 ianuarie 2018 este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații, scrie Business Insider. In conformitate cu legislația islandeza, firmele care angajeaza…

- Premierul Mariano Rajoy a semnat un acord cu reprezentantii sindicatelor si ai companiilor privind majorarea salariului minim in Spania cu 19% in urmatorii patru ani, transmite EFE, preluata de Agerpres. Salariul minim în Spania va creşte cu 4% în 2018, la 736 de euro (872 de dolari)…

- Caravana de Craciun a pompierilor continua. Salvatorii din toata țara merg in mai multe familii din regiunile republicii, pentru a le oferi cadouri și a le aminti despre regulile de securitate. Scopul Caravanei de Craciun este de a instrui populația in domeniul apararii impotriva incendiilor și de a…

- In Romania a avut loc o revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac, spune fostul presedinte Ion Iliescu, presedinte de onoare al PSD. "Se implinesc azi, 22 decembrie 2017, douazeci si opt de ani de la victoria revoltei…

- Se apropie Craciunul și este una dintre cele mai frumoase și sfinte sarbatori de peste an. Craciunul inseamna, pentru mulți dintre noi, impodobirea bradului, inseamna cadouri și mese imbelșugate luate in sanul familiei, inseamna bucuria de a te revedea cu cei dragi. Exista, insa și oameni care nu iși…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi, informeaza…

- Vladislav Bordeianu Anul viitor, in Moldova ar putea fi modificat calendarul sarbatorilor. Ziua Internaționala a Femeii – 8 martie – și Ziua Internaționala a Solidaritatii Oamenilor Muncii – 1 Mai – ar putea fi lipsite de statutul de zi de odihna. Cel puțin, asta prevede un proiect de amendamente la…

- Potrivit legislației, cel puțin 15 zile libere vor avea romanii in anul 2018, insumand sarbatorile legale și religioase: 1 si 2 ianuarie, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, 6 (incepand din 2018 va fi zi libera și Vinerea Mare), 8 si 9 aprilie – Sfintele Paști, 1 Mai – Ziua Muncii, 27 si…

- Romania se numara printre tarile care exporta personal inalt calificat, care lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Din pacate, desi tara are nevoie de specialistii in formarea carora a investit, nu ii poate retine. Libera circulatie si posibilitatea obtinerii…

- Jumatate dintre romani se confrunta cu lipsuri de natura materiala si sociala Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al…

- Ionuț Popa, tehnicianul lui ACS Poli, e sceptic ca arbitrajul video, care urmeaza sa fie implementat in campionat, va avea succes in Romania. "Am vazut in Italia un meci de-al lui Lazio, in care arbitrul a dictat penalty dupa ce a oprit jocul și s-a dus sa consulte monitorul de la marginea terenului.…

- Fii OFFLINE pentru... „prietenii” virtuali! a fost indemnul pe care politistii de prevenire si voluntarii Organizatiei ”Tinerii si Viitorul” l-au adresat elevilor din patru unitati scolare galatene incepand cu luna septembrie a acestui an respectiv, Scoala Gimnaziala Nr. 12, Scoala Gimnaziala Nr. 22,…

- Potrivit raportului intocmit de Comisia Europeana, rata de parasire timpurie a scolii a crescut in Romania, in 2016, la 18,5% , fata de 17,3% cat era in anul 2013 si aproape s-a dublat fata de media europeana unde procentajul este de 10%. „Monitorul educatiei si formarii 2017” mai arata…