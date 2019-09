Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7 – 20 septembrie a.c., se va desfașura o noua ediție a campaniei de informare și prevenire „10 pentru siguranța”, la nivelul județului Valcea, de catre instituțiile cu competența in domeniu, respectiv: Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de…

- Un accident de circulație a avut loc in cursul serii zilei de marți – 27 august, ora 20.26, in localitatea Zimbor. Au fost implicate cinci persoane, din care una incarcerata. Accidentul a avut loc intre un autoturism și un tir. La fața locului au intervenit pompierii punctului de lucru Sanmihaiu Almașului…

- Un accident rutier, soldat cu doua victime din care una incarcerata, a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, pe pe DN 1 C, la iesire din localitatea Ileanda. La fața locului au intervenit pompierii de la Grada de intervenție Ileanda. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Județean…

- UPDATE O persoana a suferit arsuri la nivelul fetei si este constienta. S-a deplasat la fata locului si un echipaj SMURD. Se pare ca a explodat un cazan de tuica, iar incendiul s-a extins la o anexa cu fan. Știrea inițiala Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la…

- Un carambol cu patru autovehicule a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10:10, la iesirea din orașul Zalau spre Hereclean, in județul Salaj. In accident au fost implicate un autoturism marca Opel, o duba de transport marfa, o camioneta și un TIR, iar din cele opt persoane implicate, doar trei…

- Doi barbati au murit, iar doua femei si un copil au fost raniti, vineri dimineata, in accidentul in care au fost implicate un autoturism si un autotren, pe DN13 Brasov - Targu Mures, la iesirea din localitatea Rupea catre Sighisoara, in judetul Brasov. Conform Centrului Infotrafic din…

- Opt persoane au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta dimineața, duminica 16 iunie, ora 9.37, in localitatea Șimleu Silvaniei – ieșire spre Nușfalau. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, la fața locului a intervenit…