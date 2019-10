Camionul morţii. Majoritatea victimelor din camionul frigorific provenea din Vietnam Descoperirea cadavrelor - 38 de adulti si un adolescent - a avut loc miercuri dupa ce serviciile de urgenta britanice au fost alertate in legatura cu mai multe persoane aflate intr-un camion intr-un parc industrial din Grays, la aproximativ 32 km est de centrul Londrei.



Politia presupunea ca mortii erau chinezi, dar Beijingul a declarat ca nationalitatile nu au fost inca confirmate. Oficiali chinezi si vietnamezi lucreaza acum in stransa colaborare cu politia britanica, au declarat ambasadele lor.



Parintele Anthony Dang Huu Nam, un preot catolic din orasul izolat Yen Thanh… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

