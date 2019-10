Stiri pe aceeasi tema

- Șoferului camionului din Essex, Maurice Robinson, in varsta de 25 de ani,i-a fost intocmit dosar penal cu 39 de acuzații de ucidere din culpa și conspirație pentru trafic de persoane in cazul celor 39 de decese din camionul morții. Barbatul se va prezenta luni la Curtea Magistrala.

- Majoritatea celor 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific langa Londra erau probabil din Vietnam, a declarat sambata pentru Reuters un lider al unei comunitati rurale ce cultiva orez si de unde se crede ca erau originare multe dintre victime, potrivit AGERPRES. Descoperirea cadavrelor…

- Tatal unei tinere vietnameze care ar fi fost în „camionul mortii”din Essex a povestit ca a primit un mesaj tulburator de la fiica sa, în care aceasta spunea ca nu poate respira.Citește continuarea pe Digi24.

- Cadavrele a 39 de persoane au fost descoperite in noaptea de marti spre miercuri intr-un camion la un complex industrial la est de Londra, in Essex, iar politia a anuntat arestarea unui barbat sub suspiciunea de...

- Corpurile a 39 de migranți au fost descoperite in containerul unui camion care circula in Essex, sud-estul Angliei, la circa 30 de kilometri est de Londra. Potrivit unor informații, poliția crede ca vehiculul a venit din Bulgaria. Șoferul are 25 de ani și este din Irlanda de Nord.

- Un barbat de 33 de ani a fost condamnat la aproape sapte ani de inchisoare pentru trafic de persoane dupa ce a racolat o femeie din Republica Moldova pe care a obligat-o sa se prostitueze in Italia si in Romania, in special pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Acesta mai are condamnari și…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Craiova au dispus, la data de 30.09.2019, luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatului C.B., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori, lovire…

- Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T.- S. T. Craiova, au desfasurat, la data de 13 septembrie a.c., doua perchezitii domiciliare, la locatii folosite de un barbat banuit de trafic de persoane. Din cercetarile…