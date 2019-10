Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și alte țari europene trebuie sa accepte o anumita responsabilitate pentru decesul a 39 de persoane, care ar fi cetateni chinezi, ce au fost gasiți morți într-un camion frigorific în apropiere de Londra, a informat vineri publicatia chineza Global Times, citata de Reuters,…

- Guvernul britanic va prezenta miercuri sau joi la Uniunea Europeana propunerile sale detaliate despre Brexit, inclusiv problema frontierei irlandeze, a declarat, luni, pentru Reuters o sursa guvernamentala britanica. Potrivit radioteleviziunii irlandeze RTE, Marea Britanie va propune crearea de "centre…

- ''Consiliul de Securitate al ONU are un rol de jucat. Sauditii au fost atacati si ar fi potrivit ca acestia sa apeleze la Consiliu. Dar mai intai trebuie sa adunam informatiile disponibile'', a declarat responsabilul american sub rezerva anonimatului. El nu a explicat ce a vrut sa spuna prin…

- Statele Unite încearca sa gaseasca cea mai buna cale de a înfrunta China în timpul adunarii anuale ONU a liderilor mondiali, de saptamâna viitoare, pe tema detenției a aproximativ 1 milion de persoane musulmane, într-o regiune izolata, în contextul în care unii…

- Directorul general interimar al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruța, va merge duminica la Teheran, unde va avea o întâlnire cu mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, a anunțat vineri un purtator de cuvânt al instituției, potrivit Reuters,…

- Ambasadorul Federației Ruse la Londra, Alexander Yakovenko, și-a dat demisia și a plecat in Rusia, a informat Ambasada Federației Ruse in Marea Britanie, citata de agenția de presa TASS, anunța Mediafax.„Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Regatul Unit al Marii…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a anunțat ca Teheranul se pregatește sa procedeze la o a treia etapa in renunțarea la angajamentele luate prin acordul nuclear din 2015. «Noi», a spus ministrul citat, «am avertizat ca daca acordul nu este aplicat in intregime de catre parțile semnatare,…