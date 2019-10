Camion încărcat cu stupi de albine, cuprins de flăcări la Botoșani Un camion care transporta stupi de albine a fost cuprins de flacari in timp ce rula, joi, pe raza localitatii Corni din judetul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, pentru stingerea flacarilor a intervenit un echipaj din cadrul Detasamentului de pompieri Botosani, care a reusit, in scurt timp, localizarea incendiului, in conditiile in care exista riscul de propagare a flacarilor la o liziera din apropiere. "Incendiul este localizat si se intervine pentru stingerea lui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

