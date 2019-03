Camion cu deșeuri radioactive, returnat la expeditor In aceasta dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Bihor a fost informat, prin Sistemul Unic de Urgența 112, cu privire la detectarea unei surse cu un nivel de radiație de 1.7 μSv/h in interiorul unui autocamion care transporta deșeuri. Detectarea a fost realizata in momentul cantaririi camionului in incinta unei platforme industriale din localitatea Chiștag. Camionul care provenea din județul Cluj a fost trimis inapoi. Reprezentanții platformei industriale susțin ca autoritatile competente au realizat la fata locului verificarile prevazute de lege. In… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

