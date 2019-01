Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Timis au facut o descoperire ciudata in dimineata de Craciun. Obisnuiti cu imigranti din Orientul Mijlociu, frontieristii din Timis au depistat un grup de cubanezi.

- Politistii de frontiera din judetul Timis au prins opt cetateni din Cuba, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, ca sa ajunga apoi in Spania. Cei opt cetateni straini au fost preluati de autoritatile sarbe in baza acordului de readmisie.

- Politia Capitalei reactioneaza dupa ce deputatul PSD Florin Manole a spus ca a fost amenintat in sectia de politie, mentionand ca acesta nu a depus plangere. Politistii explica si contextul in care parlamentarul a ajuns la sectia de politie.Citeste si Alarma falsa de cutremur in Timiș: S-a…

- Un anunt al Institutului National pentru Fizica Pamantului (INCDFP) de duminica dimineata, conform caruia un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Timis, la o adancime de 30 kilometri, s-a dovedit a fi o alerta falsa.

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al județului Timiș au desfasurat miercuri, 28 noiembrie, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii muncii ilegale a cetatenilor straini, pe raza orașului Buziaș. Astfel, in urma controlului efectuat la o societate…

- Un proiect transfrontalier Romania – Serbia inedit se desfașoara in acest moment cu scopul promovarii raului Timiș ca un nou produs turistic. Aproximativ 900.000 de euro vor fi investiți pentru ca tot mai mulți turiști sa aleaga sa-și petreaca timpul liber de-a lungul raului Timiș, atat pe teritoriul…

- Un numar de 129 de organizatii ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si sa sesizeze Comisia de la Venetia pentru a obtine o opinie in acest caz. "Nu contestam necesitatea acestei legi, ci faptul…

- Doi straini carora le era interzisa intrarea in Spațiul Schengen au fost prinși de polițiștii de frontiera in Timiș, in apropierea graniței cu Serbia. Barbații au fost reperați in localitatea Comloșu Mare, ieri, in jurul orei 17:30. Au fost luati la intrebari de oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției…