- Gropi adanci sub care se poate intra pentru a repara o mașina suspendata, o barna in locul unde pare sa fie un garaj, copaci, animale, camioane de haine vechi – așa arata curtea lui Gheorghe Dinca, descrisa de procurorul șef adjunct DIICOT. „Colegii mei cerceteaza haos”, a spus Georgiana Hosu, conform…

- Apar informații de ultima ora in cazul lui Gheorghe Dinca, mecanicul auto in varsta de 66 de ani ce este suspectat ca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșeanu. Soția acestuia se pare ca ar fi venit in Romania impreuna cu cei 4 copii ai cuplului și acum participa și ea la percheziții.

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Politiei, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni care protesteaza pe strada. Oamenii erau gata sa-l sfartece pe criminal. Suspectul crimei…

- Sute de oameni se afla in continuare in fața casei presupusului criminal in serie din Caracal. Pe tot parcursul zilei oamenii au scandat mesaje in care au cerut dreptate, dupa informațiile conform carora polițiștii nu au acționat la timp pentru salvarea Alexandrei.

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- De mai bine de zece ore, oamenii asteapta! In acest timp, politistii continua cercetarile. In urma cu cateva minute, angajatii de la spalatorie si-au impartit pumni, sub privirile ingrozite ale celor prezenti la fata locului.

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!

- Politistii continua cercetarile la domiciliul barbatului suspectat ca ar fi ucis mai multe persoane, pe raza orasului Caracal, apoi le-ar fi ascuns trupurile! Se pare ca politistii doljeni au gasit casa groazei.