Stiri pe aceeasi tema

- Un camin pentru varstnici, care arata ca un hotel de lux, a fost deschis la Sura Mica, in judetul Sibiu. Cu o investitie de peste 2,5 milioane de euro, trei prieteni au pus bazele unei locatii unde romani si sasi deopotriva beneficiaza de ingrijire medicala, terapie si confort.

- Sapte persoane au fost ranite usor in urma unei tamponari intre doua autoturisme care a avut loc duminica pe strada Goethe, in municipiul resedinta de judet, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu citat de Agerpres.ro. Tamponare intre doua autoturisme in municipiul Sibiu, pe strada…

- Mii de persoane au participat la protestele antiguvernamentale organizate sambata seara in marile orase din tara, peste 10.000 de persoane fiind in strada la Iasi, alte 8.000 la Timisoara si peste 5.000 in Sibiu. Proteste cu participare mai redusa au avut loc si in alte orase din tara,…

- Trei persoane au fost electrocutate miercuri in cartierul Cibinium din Sibiu, fiind solicitat un elicopter SMURD de la Targu Mures pentru transportul unei victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, doua…

- Traficul rutier pe DN1 Brasov - Sibiu este intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii Bradu, judetul Sibiu, unde doua masini s-au ciocnit. Potrivit primelor date, trei persoane au fost ranite.

- 18 camine pentru persoane varstnice au fost verificate, in perioada 20 iunie – 13 iulie, de doua comisii mixte la ordinul prefectului judetului Suceava, Mirela Adomnicai. Raportul comisiilor mixte numite prin ordin de prefect pentru a verifica legalitatea functionarii caminelor de batrani din ...

- “Procurorii DIICOT și ofiteri de politie din cadrul BCCO au efectuat un numar de 24 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Sibiu (20 de perchezitii) si a municipiului Cluj-Napoca (4 perchezitii), în cadrul unei actiuni vizând destructurarea unui grup infractional organizat…

- Prin acest pas, care se bazeaza pe una din initiativele strategice, compania isi continua dezvoltarea pe pietele europene, unde livreaza servicii de consultanta si tehnologie pentru clientii din industria financiara. Compania nu a anuntat insa daca a gasit spatiu, unde e acesta, sau daca sunt in cautarea…