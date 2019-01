Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 17 ianuarie, de la ora 19:00, caminele 1 și 3 de la Centrul Univeristar Nord din Baia Mare vor fi sfințite de un preot. Caminul 2 va fi sfințit abia in in 22 ianuarie. The post Caminele CUNBM vor fi sfințite appeared first on eMaramures .

- Universitatea East Anglia din Norwich, Marea Britanie, ofera studentilor ocazia de a plimba caini ca masura de prevenire a stresului in timpul sesiunilor, informeaza The Telegraph. Universitatea a primit un buget de circa 12.000 de lire pentru imbunatatirea starii studentilor prin intermediul activitatilor…

- Gandacii și șobolanii și-au facut loc in caminele din Grozavești din Capitala. Studenții au filmat insectele și rozatoarele care umbla nestingherite prin camine și au urcat imaginile pe Internet.

- In caminele studențești din Grozavești condițiile sunt ca in comunism. Gandaci si sobolani. Studentii au filmat insectele si rozatoarele care umbla nestingherite prin camine si au postat imaginile pe retelele de socializare. Tot ei anunta ca vor depune o alta plangere la DSP. Universitatea din Bucuresti…

- Sobolanii sunt ca la ei acasa in caminele Universitatii Bucuresti. Dupa doua amenzi si mai multe controale ale autoritatilor, studentii au filmat din nou, pe holuri, gandaci si rozatoare. Deratizarile se fac lunar. Insa mizeria e mult prea mare. Studentii cer ministrului Educatiei sa trimita corpul…

- Prezenta la Oradea, presedinta Companiei Nationale de Investitii, Manuela Irina Patrascoiu, a prezentat proiectul salii polivalente si a anuntat ca e in stadiu incipient initiativa construirii caminelor cu 800 de locuri la Universitatea Oradea.

- Guvernul a aprobat astazi regulamentul privind funcționarea caminelor studențești. Documentul prevede imbunatațirea condițiilor de trai in caminele studențești, precum și condiții facilitate de acces pentru persoanele cu nevoi speciale.

- Ieri, 30 octombrie, studenții de la specializarea Jurnalism, anul III, au fost in vizita de lucru la Muzeul Satului din Baia Mare, pentru a participa la un curs interactiv. Acesta vizita s-a datorat doamnei conf. univ. Dr. Delia Suigan, care este titulara cursului de „Antropologie culturala și comunicare”…