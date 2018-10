Camille Pascal, Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze Academia Franceza a deschis joi sezonul premiilor literare din Franta, atribuind Marele Premiu pentru Roman scriitorului Camille Pascal, autorul cartii 'L'ete des quatre rois' (editura Plon), un volum ce relateaza vara anului 1830, cand patru suverani s-au succedat pe tronul Frantei, informeaza AFP. Camille Pascal a castigat acest premiu in al treilea tur de scrutin, cu 13 voturi. Ceilalti finalisti, Alain Mabanckou ('Les cigognes sont immortelles'), Thomas B. Reverdy ('L'hiver du mecontentement') si Gilles Martin-Chauffier (L'ere des suspects), au primit sapte, doua si respectiv zero… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

