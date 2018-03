Stiri pe aceeasi tema

- Jordan Peele și Keegan-Michael Key vor face echipa și pentru lungmetrajul de animatie “Wendell and Wild”. Cei doi iși vor imprumuta vocile și personalitatea unor frati demoni care incearca sa obtina dreptul de a pleca din Iad. Scenariul animatiei este o colaborare intre Selick, Peele si Clay McLeod…

- Povestea piesei “Next to me” a meritat cu siguranța așteptarea videoclipului, caci artiștii nu au avut o idee tocmai obișnuita. Versurile piesei au fost transpuse in imagini atent selecționate sub forma unui scurtmetraj regizat de Mark Pellington și filmat in Los Angeles, respectiv Las Vegas. Piesa…

- Delia Antal și-a botezat baiețelul fara tatal lui. De cand a devenit mama, viața actritei s-a schimbat radical. Ieri a fost emotionata pana la lacrimi pentru ca a avut loc un eveniment important din viata ei, botezul baiețelului sau de 9 luni, Aiden Sunrise Antal. Nașii copilului au fost cantareața…

- Cand Andrei Tiberiu Maria posteaza o fotografie cu intreaga lui familie, fotografia se viralizeaza. S-a intamplat duminica, atunci cand Smiley a fost sa-și viziteze parinții. Artistul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fratele, parinții și bunica lui și a scris…

- Ne-am ingrijorat atunci cand Rusko a anunțat ca se lupta cu cancerul, dar dj-ul este un optimist convins și a invins boala. Acum Rusko e pregatit sa reia scenele cu asalt, ba chiar a pregatit o noua piesa, mult mai energica și vibranta, pentru a-și anunța intoarcerea. Artistul a fost vazut in Romania…

- Trei barbati au fost arestati si condamnati la inchisoare dupa ce au ucis intr-un mod bizar un britanic de 51 de ani in Malaga. Acesta din urma a fost gasit cu bucati de sunca pe fese si cu testiculele intr-o cutie de conserve, scrie Ladbible.

- Gala Oscar 2018, care a avut loc duminica noapte in Los Angeles, a inregistrat cea mai slaba audienta din istoria evenimentului in Statele Unite ale Americii, aceasta fiind urmarita de 26,5 milioane de telespectatori, scrie hollywoodreporter.com.

- Red Carpet Oscar 2018. Ce rochii au purtat vedetele Ceremonia cu numarul 90 a decernarii premiilor Oscar a debutat cu traditionala ceremonie Red Carpet, unde actrite cunoscute de la Hollywood si-au facut aparitia purtand creatii vestimentare ale marilor case de moda. Rochii fine, cu drapaje, rochii…

- Intr-un decor de-a dreptul stralucitor, a 90-a ediție a premiilor Oscar a avut loc noaptea trecuta la Dolby Theatre din Los Angeles. In monologul de la inceputul galei, gazda Jimmy Kimmel a facut referire la magistrala gafa de anul trecut cand organizatorii au anunțat greșit filmul caștigator. Un alt…

- Filmul "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. A 90-a editie a premiilor Oscar va avea loc duminica seara, incepand de la ora 1.30 (ora Romaniei), la Dolby Theatre din…

- Incepe primavara cu noul numar VIVA! de martie. Ți-am pregatit o coperta super HOT cu Monica Barladeanu, care a lasat deoparte visul hollywoodian și viața plina de glamour, pe care o traiește la Los Angeles, pentru… a se redescoperi pe sine și a-și testa valorile intr-un cadru extrem de incomod. Prin…

- Camila Cabello incepe sa prinda tot mai multa putere in lumea muzicala, dar asta nu inseamna ca sta incordata mereu. Ba mai mult, artista iubește sa rada chiar și de ea uneori. Camila ne-a aratat in mai multe momente ca cel mai puternic gest pentru a trece peste un moment jenant este sa razi de... View…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Stefan Tasnadi, unul dintre sportivii care au dus Romania pana pe podiumul Olimpic, obtinand medalia de argint la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles, a murit. Clujeanul a stabilit peste 50 de recorduri nationale si a fost primul halterofil roman care a castigat medalii europene, mondiale si olimpice…

- In timpul unui show radio, telefonul a sunat pentru Camila, și nu a fost de bine. Cantareața a acceptat provocarea de a vorbi cu unul din fani, un baiețel pe nume Louis dar nu cred ca s-a simțit prea bine dupa ce a auzit parerea acestuia, mai ales ca tot ce a spus baiețelul a... View Article

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat marti dorinta de a interzice mecanismele cunoscute sub numele de "bump stock", utilizate de autorul atacului de la Los Angeles care permit unei pusti sa traga in rafale aproape automate, relateaza AFP. "Am semnat o directiva cerand Departamentului…

- Este, in ciuda discreției sale, unul dintre cele mai ”grele” nume din televiziune și, in plus, soțul Loredanei Groza. Și, chiar daca, de-a lungul vieții, cu siguranța a avut parte de intalniri la care a fost nevoit sa se comporte ca un adevarat lord, atunci cand crede ca nu il vede nimeni, iși arata,…

- Kanye West iși face apariția tot mai rar pe scena și ultima apariție surpriza a avut loc la un eveniment Adidas in Los Angeles, in timpul concertului lui Kid Cudi. Surpriza a fost de mare impact pentru fanii artistului, caci cele 20 de minute de concert au fost ținute secret pana in momentul in care...…

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- London City Airport, aflat in centrul capitalei britanice, a fost inchis la miezul noptii. Masura a fost luata dupa ce in timpul unor lucrari a fost gasita o bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial.

- Printre invitații de seama de la petrecerea Grownups Awards, din Los Angeles, s-a numarat și celebra actrița Jane Seymour, in varsta de 66 de ani. Aceasta a defilat intr-o rochie superba, argintie, cu care a reușit sa intoarca privirile tuturor. Jane Seymour are 66 de ani Are deja 66 de ani, dar pare…

- Camila Cabello și Shawn Mendes s-au cam racit unul fața de celalalt dupa ce anul trecut cantarețul a fost vazut in ipostaze romantice alaturi de supermodelul Hailey Baldwin, dar se pare ca tot Camila este cea care i-a furat inima. O fotografie ce ii prinde pe Camila și Shawn in timp ce se țin de...…

- Jim Carrey a aflat decizia in procesul in care e acuzat ar fi responsabil de moartea iubite sale, Cathriona White. Ea a decedat la varsta de 30 de ani in locuinta sa din Los Angeles, in urma supradoze de medicamente. Actorul a scapat de acuzații și nu va fi judecat, informeaza The Telegraph. La un...…

- Doi elevi au fost impușcați in clasa, la școala Sal Castro din Los Angeles. Totodata, o tanara eleva a fost reținuta de autoritați, fiind considerata principala suspecta, relateaza CNN.

- Inima lui Alice, pe Instagram, merge azi la fermecatoarea Camila Cabello. “Dupa ultimele doua zile petrecute pe Instagram, am senzația ca sunt prietena cu toți artiștii care au chefuit și și-au ridicat premiile la Gala Grammy. Am inceput sa sesizez pana și așa-numitele “bisericuțe”. Am ințeles care…

- Ea este una dintre susținatoarele mișcarii #MeToo și chiar daca nu a fost alaturi de nume sonore din industria muzicala care au protestat tacit impotriva abuzurile de la Hollywood, pe covorul roșu de la Premiile Grammy, actrița a aparut la o petrecere organizata la Los Angeles pentru același scop –…

- Agentia de turism Kusadasi va introduce un al doilea zbor charter saptamanal de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava catre Antalya, in Turcia. Conducerea agentiei a anuntat ca aceasta decizie a fost luata avand in vedere numarul mare de solicitari pentru sejururi de vacanta catre ...

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Cu un mariaj eșuat la activ, Kate Hudson pare dispusa sa mai dea o șansa dragostei și casatoriei. Umbla vorba pe la Hollywood ca actrița de 38 de ani s-a logodit cu iubitul tinerel, Danny Fujikawa. Se zvonește ca s-au logodit De cateva zile se tot zvonește despre o logodna in cazul actriței Kate Hudson,…

- Gala premiilor Oscar va avea loc anul acesta pe 4 martie, in locația tradiționala, la Dolby Theatre din Los Angeles. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru Oscar, eveniment ce a ajuns la cea de-a 90-a ediție. Cel mai bun film Call Me by Your Name Darkest Hour…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Actorul care-l interpreteaza pe Tyrion Lannister in GoT, Peter Dinklage, a luat o pauza de la filmari și s-a dus glonț in Utah sa-și reprezinte cel mai nou film “I Think We’re Alone Now” la festivalul de film Sundance. Problema e ca pe oriunde se duce, Peter Dinklage e bombardat cu intrebari despre…

- Starul tv Kim Kardashian și rapperul Kanye West au devenit parinții unei fetițe perfect sanatoase, cu ajutorul unei mame purtatoare. Citește și: Au devenit parinți. Keo și Misty, in al 9-lea cer. Fetița a venit pe lume ieri, iar Kim a facut anunțul pe contul sau de Twitter, scriind: „E aici. Suntem…

- Mila și Ashton au doi copii: o fetița, pe nume Wyatt Isabelle, și un baiețel, pe care au decis sa-l numeasca Dimitri Portwood. Ei bine, daca pe micuța o știm deja, vazand-o in foarte multe fotografii de paparazzi, pe Dimitri au reușit sa-l țina, cat de cat, secret. Actorii au fost vazuți in public cu…

- La doar un an de la desparțirea de Fifth Harmony, cantareața Camila Cabello a devenit una dintre cele mai populare staruri pop solo ale anului, incepand cu hit-ul masiv ”Havana”. Imediat dupa acest succes, Camila Cabello lanseaza albumul intitulat chiar dupa numele sau, ”Camila”. In acest album se regasesc…

- Poliția din Los Angeles a anunțat ca il cerceteaza pe Steven Seagal pentru un presupus viol. N-ar fi pentru prima oara, avand in vedere ca actorul s-a lovit de un val de astfel de acuzații in ultimele luni. Potrivit unui raport al poliției citat de CBS, ar fi vorba acum despre un incident care s-ar...…

- Magistrala 6 de metrou, care ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect estimat la 1,3 miliarde de euro, zace de sase ani pe hartie, cu „documentatie aflata in revizuire“, dar promisiuni ca va fi gata pana in 2020.

- Kira Hagi, fiica celebrului Gica Hagi, a luat un premiu la Los Angeles, la un festival organizat de IMDB, pentru scurtmetrajul ”Fragile”. Chiar Ambasada Americii de la Bucuresti a felicitat-o pe fiica fostului fotbalist.A

- Narcis Raducan (43 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuti oameni din fotbalul romanesc. Fost jucator la Steaua si la Rapid, acesta a facut cariera si din postura de conducator de club. In viata privata, fostul mijlocas este un barbat implinit. El este casatorit si are trei copii minunati.

- Comediantul Seth Meyers a livrat ceea ce toata lumea aștepta de la el la ceremonia decernarii Globurilor de Aur care a avut loc anul acesta la Los Angeles. In deschiderea evenimentului, de la primele sale cuvinte, Seth Meyers a tonul evenimentului. “Good evening ladis and remaining gentelmen!”, a spus…

- A fost o seara fantastica peste ocean, la Los Angeles, la decernarea Globurilor de Aur, cel puțin pentru echipa filmului “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și a miniserialului de televiziune “Big Little Lies”, care au dominat ceremonia cu cate patru statuete. La polul opus, marele eșec a fost…

- GLOBURILE DE AUR 2018. Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, conduce in topul premiilor dedicate cinematografiei, cu patru Globuri de Aur, in timp ce serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din sase nominalizari.…

- Trenurile supersonice Hyperloop, care vor circula prin tuneluri vidate pe sub marile orase ale lumii, pe care ar trebui sa le conecteze intre ele, vor imbunatati cu siguranta transportul public. Daca se vor face, pentru ca nu doar constructia unui astfel de sistem este foarte dificila si costisitoare,…

- Meteorologii din Olanda au emis un Cod Galben de vant puternic, in special pentru coasta de vest, unde sunt asteptate, astazi, rafale de pana la 115 de kilometri pe ora. Aeroportul principal din Amsterdam a avertizat ca exista riscul ca ...

- Frumusetea nu tine cont de varsta, asa pare sa-si spuna Adrian Enache. Desi a ajuns la 51 de ani, celebrul artist se respecta si are mare grija de felul in care se prezinta in fata lumii. Pentru ca vrea sa arate impecabil de Revelion, cantaretul a dat fuga la salonul de infrumusetare.

- Din cauza penei de curent de pe aeroportul din Atlanta, Muzeul Național de Istorie a Romaniei a fost obligat sa amane Conferința de presa și Ceremonia semnarii actului de donație a diplomei și medaliei de acordare a Premiului Nobel cu care a fost distins profesorul doctor George Emil Palade, in 1974,…