- Acrobatul Yann Arnaud a decedat, sambata seara, dupa ce a cazut de la inaltime in timpul unui spectacol, in Tampa (Florida). Arnaud lucra pentru celebrul circ de peste 15 ani. Tragedia a avut loc in timpul unei acrobatii la spectacolul ”Volta”. Transportat la spital, Yann Arnaud a sucombat din cauza…

- Un membru al echipei de acrobati a Cirque du Soleil a murit intr-un spital din orasul american Tampa, unde fusese transportat in urma unui accident petrecut pe scena, in timpul reprezentatiei de sambata seara a spectacolului "Volta", potrivit tmz.com.

- Acrobatul aerian Yann Arnaud a murit dupa ce a cazut pe scena in timpul unui spectacol Cirque du Soleil din Florida, relateaza BBC, citat de adevarul.roYann Arnaud, in varsta de 38 de ani, efectua o acrobatie aeriana cand a cazut din aer.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a multumit duminica seara sustinatorilor sai pentru realegere. Dupa ce sondajele la iesirea de la urme si primele numaratori partiale au aratat ca a obtinut din primul tur un nou mandat de sase ani la Kremlin, Putin s-a adresat unei multimi de simpatizanti. Vorbind…

- Fiind persoana publica, Camila este des prinsa de paparazzi in timpul zilelor obișnuite. Ultima data insa, cantareața și-a pregatit terenul de atac atunci cand a fost fotografiata cand trecea de securitate la Aeroportul internațional din Los Angeles. Ea nu s-a lasat surprinsa de paparazi, ba mai mult,…

- Teatrul de Vest a frematat din toți rarunchii, atat inainte, cat și dupa premiera. De sus in jos, incepand cu conducerea, sau invers, nici nu mai are importanța, cert e ca toata lumea, inclusiv publicul a avut mari așteptari de la acest spectacol, textul fiind preluat dupa una din cele mai…

- Wang Yi, ministrul chinez de Externe, a declarat ca Beijingul nu intentioneaza sa "inlocuiasca America" pe scena globala, iar calea Chinei "este total diferita de cea deja luata de marile puterile traditionale", informeaza site-ul postului Dpa.

- Nu mai e un secret ca Demi Lovato se intalnește atat cu barbați cat și cu femei. Mai presus de atat, cantareața a fost mereu deschisa in ceea ce privește relațiile sale și nu a negat niciodata acest lucru. In documentarul sau pe YouTube, “Simply complicated”, Demi și-a povestit viața cu fiecare aventura…

- In timpul unui concert din Las Vegas (Statele Unite), Elton John și-a invitat cațiva dintre fanii din primele randuri, pe scena, alaturi de el, sa se stranga in jurul pianului, scrie click.ro. Citeste si Elton John ar putea renunta la turnee, dupa o cariera de 50 de ani La inceput,…

- Cantaretul Elton John a fost nevoit sa paraseasca scena in timpul unui spectacol pe care l-a sustinut in Las Vegas din cauza comportamentului "nepoliticos" al unui fan, a anuntat sambata artistul britanic, citat de AFP. "Un fan si-a pus mainile pe clapele pianului meu in timp ce eu cantam si a continuat…

- Cantaretul britanic Elton John a parasit scena in timpul unui spectacol pe care l-a sustinut joi seara in Las Vegas, dupa ce a fost infuriat de un fan care l-a atins in mod repetat, scrie nme.com.

- Camila Cabello incepe sa prinda tot mai multa putere in lumea muzicala, dar asta nu inseamna ca sta incordata mereu. Ba mai mult, artista iubește sa rada chiar și de ea uneori. Camila ne-a aratat in mai multe momente ca cel mai puternic gest pentru a trece peste un moment jenant este sa razi de... View…

- Noii speakeri confirmați la TEDxAlbaIulia sunt Andreea Raicu, Alin Comșa și Andreea Bebu. Ce-a de a doua ediție a evenimentului va avea loc in data de 24 martie, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema de anul acesta, “Mind the gap”, este o invitație la a descoperi diferențe sau obstacole care poate…

- Maia Morgenstern a trecut printr-o situație dureroasa: actrița și-a rupt o mana pe scena, in timpul unui spectacol in Piatra Neamț. Chiar daca trebuie sa o țina in ghips, actrița nu renunța la turneele pe care le are programate.

- In timpul unui show radio, telefonul a sunat pentru Camila, și nu a fost de bine. Cantareața a acceptat provocarea de a vorbi cu unul din fani, un baiețel pe nume Louis dar nu cred ca s-a simțit prea bine dupa ce a auzit parerea acestuia, mai ales ca tot ce a spus baiețelul a... View Article

- Tove Lo prefera o reacție negativa cu privire la piesele sale, decat nicio reacție. “Atat timp cat ascultatorii simt ceva, eu sunt fericita”, a declarat artista. Dupa o perioada in care a scris piese pentru Ellie Goulding și Icona Pop, Tove Lo vorbește despre cel mai nou album, denumit “Lady wood”.…

- Khalid s-a oprit in mijlocul concertului pentru a cobora de pe scena și a imbrațișa un fan ce plangea. Fetița in varsta de doar 8 ani a inceput sa planga pentru ca-și vedea una din vedetele favorite pe scena și era super emoționata. Atunci cand Khalid a vazut-o, nu s-a putut abține și a vrut... View…

- Artiștii au și ei, de-a lungul carierei lor, amintiri pe care nu le vor uita ușor. Simona ex-Dichiseanu este unul dintre acestia. Vara trecuta, a urcat amețita pe scena, dupa ce a consumat coniac, și a fost la un pas sa se impiedice in timpul dansului. Nu puțini sunt artiștii care inainte de a urca…

- Weekend-ul acesta este despre Valentine’s Day și inevitabil despre ”Fifty Shades Freed”! Pelicula se lanseaza in noaptea asta in cinematografele din SUA și din Romania, iar in ultimele zile televiziunile din toata lumea s-au dat peste cap sa obțina interviuri cu actorii din rolurile principale, Dakota…

- Jeniffer Lopez și Alex Rodriguez au sarbatorit ieri un an de cand sunt impreuna, iar evenimentul a avut loc in cel mai prielnic moment: in timpul unui concert susținut de J. Lo. Momentele lor publice sunt destul de rare, iar acesta a fost cu totul special. J. Lo s-a oprit in timpul piesei pentru a-și...…

- Camila Cabello și Shawn Mendes s-au cam racit unul fața de celalalt dupa ce anul trecut cantarețul a fost vazut in ipostaze romantice alaturi de supermodelul Hailey Baldwin, dar se pare ca tot Camila este cea care i-a furat inima. O fotografie ce ii prinde pe Camila și Shawn in timp ce se țin de...…

- Inima lui Alice, pe Instagram, merge azi la fermecatoarea Camila Cabello. “Dupa ultimele doua zile petrecute pe Instagram, am senzația ca sunt prietena cu toți artiștii care au chefuit și și-au ridicat premiile la Gala Grammy. Am inceput sa sesizez pana și așa-numitele “bisericuțe”. Am ințeles care…

- Armin van Buuren a devenit primul DJ care a mixat cu capul in jos, in timpul unor show-uri susținute la Amsterdam. DJ-ul olandez a avut 14 show-uri in luna ianuarie, parte din seria Vreiden van Amstel, iar 4 dintre ele au fost cu totul speciale. Scena a fost modificata complet, iar Armin a putut sa...…

- James Corden a acaparat camerele video in timpul decernarii premiilor Grammy, dar in culise lumina a fost pusa doar pe Kendrick Lamar și Jay-Z. Cele doua mega staruri hip-hop le-au facut pe vedete precum Lady Gaga, Lorde, Jerry Seinfield și Rihanna sa treaca de la gelozie chiar la nervozitate, eclipsandu-le…

- Sora jandarmului cercetat pentru lovirea manifestantilor din Piata Universitatii, Mihaela Burnel, a fost condamnata penal dupa ce a lovit un elev in timpul orei de geografie. Profesoara Mihaela Burnel avea in anul scolar 2014-2015, 25 de ani si preda geografia la Scoala din localitatea buzoiana Padina.…

- Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu un jandarm foarte agresiv. Scena a fost filmata in timpul protestului antiguvernamental din Piata Universitatii din Bucuresti. In imagini se vede cum jandarmul loveste cu pumnul mai multi protestatari.

- Istoria medicala a consemnat numeroase cazuri de oameni treziți din morți, dupa ce au fost inchiși in sicrie. Prin secolele trecute, cand coma sau epilepsia erau deseori confundate cu moartea, astfel de cazuri erau cumva de ințeles. In zilele noastre, insa, sunt incredibile. Cu toate acestea, se intampla…

- Ieri, 84 de politisti tulceni au actionat pe drumurile europene, nationale si judetene pentru sprijinul in ceea ce priveste persoanele aflate in dificultate, accidentele rutiere sau autovehiculele care au ramas inzapezite pe raza judetului Tulcea.Potrivit IPJ Tulcea, au fost inregistrate 109 apeluri…

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- EXIT anunța primele nume din line-up acestui an, pe cele mai importante scene ale celebrului festival din Novi Sad: Main Stage si Dance Arena. Renumita scena dance de la EXIT gazduiește in 2018 un combo de zile mari pentru iubitorii muzicii techno: Richie Hawtin, Adam Beyer, Ida Engberg, Ben Klock si Amelie…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, solicita administrației municipale sa renunțe la hotararea de Consiliu Local prin care au crescut tarifele pentru parcari. Acuza primarul și executivul de obtuzitate și de taxarea bistrițenilor pentru „niște linii desenate pe asfalt”, care se vor a fi parcari.

- La doar un an de la desparțirea de Fifth Harmony, cantareața Camila Cabello a devenit una dintre cele mai populare staruri pop solo ale anului, incepand cu hit-ul masiv ”Havana”. Imediat dupa acest succes, Camila Cabello lanseaza albumul intitulat chiar dupa numele sau, ”Camila”. In acest album se regasesc…

- Facebook anunta o serie de schimbari majore, facand postarile brandurilor, business-urilor si publicatiilor mult mai putin vizibile. In schimb, continutul care genereaza conversatii intre familie si prieteni va fi promovat pe reteaua de socializare, anunta Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook. Drept…

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Trupa de indie rock Arctic Monkeys revine pe scena și anunța data primului show. Britanicii vor concerta pentru prima oara, dupa mai bine de 3 ani de pauza, la festivalul Firefly, in The Woodlands, Delaware, in perioada 14-17 iunie, alaturi de nume precum Eminem, Kendrick Lamar sau The Killers. In august…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note,…

- Robotica este viitorul, dar și roboții au cateodata zile mai proaste. O demonstreaza din plin ediția din acest an a CES, dupa ce un robot LG a clacat chiar in timpul prezentarii. Roboțelul CLOi, proiectat sa fie draguț Roboțelul se numește CLOi, iar acesta este un pic bucalat. Acesta ar trebui sa joace…

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- Umezeala, frigul si in curand ninsoare iti pune in pericol machiajul? Nu ai nici un motiv de ingrijorare, Katiusa Popovici, make-up artist profesional, iti ofera cateva sfaturi prin care iti poti remedia make-up-ul din timpul iernii astfel incat sa reziste oricarei surprize din acest...

- Simona Halep, romanca noastra numarul unu in clasamentul WTA a reușit sa fca din nou spectacol, vineri, cand s-a calificat in finalele de la simplu și de la dublu ale turneului de la Shenzhen. Modul in care a a parut imracata a starnit insa controverse.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inceput anul cu amenintari la adresa Statelor Unite. Intr-un discurs televizat, el a spus ca are in permanenta pe birou butonul nuclear. In 2017, Coreea de Nord a facut teste cu rachete balistice intrecontinentale, precum si cel de-al saselea si cel mai puternic test…

- Actorii Jeremy Irons și Isabelle Huppert au fost invitații de marca ai celei de-a 16-a ediții a Premiilor Europene de Teatru, care s-au desfașurat saptamana trecuta la Roma. Cei doi au fost rasplatiți cu cate un premiu, bucurandu-se inclusiv de aprecierile colegilor de breasla, care i-au laudat in timpul…

- Banii cheltuiți pentru cumpararea și transportarea bradului din Ucraina vor fi recuperați. Asta a declarat primarul general interimar, Silvia Radu, cu mai bine de o saptamina in urma. Timpul trece, insa asa si cei 28 de mii de lei nu au mai aparut in contul Primariei. Contactat telefonic de NOI.md,…

- Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare cu ocazia sarbatorilor, prin care le transmite romanilor ca este vremea gandurilor pozitive. "E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai buni! In…

- Soarta tragica a avut un politist din Buzau joi seara! Acestuia i s-a facut rau chiar in timp ce era la serviciu si, in ciuda incercarilor medicilor de a-l salva, omul legii si-a pierdut viata.A

- Avicii tocmai a lansat single-ul ”You Be Love”, iar videoclipul este ”destul de special”, spune artistul. Și asta pentru ca nu este vorba despre acțiune, ci despre un clip in care se deruleaza o serie de fotografii cu statui digitale care spun o poveste despre triumful iubirii fața de ura. Doua femei…

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…