- Autoritatile malaeziene au confiscat aproape 30 de tone de solzi de pangolin, un mamifer al carui comert este interzis, reprezentand o captura estimata la aproape 2 milioane de dolari, in cadrul unei razii desfasurate intr-o uzina si un depozit, au anuntat reprezentantii Politiei si ai unor organizatii…

- In data de 11 februarie 2019, la sediul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate in anul 2018, in prezenta doamnei chestor de politie Tatiana Ivan - imputernicit adjunct al inspectorului general al Poliției de Frontiera Romane,…

- Autoritațile din Capul Verde au confiscat aproape zece tone de cocaina și au arestat cu aceasta ocazie 11 marinari aflați la bordul unui vas rusesc. Aceasta este cea mai mare captura de droguri din istoria statului african.

O cantitate record de opt tone de solzi de pangolin si peste 1.000 de colti de elefant a fost confiscata dintr-un container maritim in Hong Kong, au informat oficialii locali, citati de BBC, potrivit agerpres.ro.

- O cantitate record de opt tone de solzi de pangolin si peste 1.000 de colti de elefant a fost confiscata dintr-un container maritim in Hong Kong, au informat oficialii locali, citati de BBC. Containerul, provenind din Nigeria, care continea, potrivit documentelor oficiale, carne de vita congelata, a…

Autoritatile din Uganda au anuntat capturarea unei cantitati impresionante de fildes si de piei de pangolin si arestarea a doi suspecti vietnamezi, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro.

- Autoritatile italiene au confiscat la jumatatea acestei luni aproape 650 de kilograme de cocaina in portul Livorno din nord-vestul tarii, a anuntat miercuri politia, fiind vorba de o cantitate de peste doua ori mai mare decat cantitatea confiscata acolo pe intreg anul 2018, relateaza Reuters, informeaza…

Cadavrul unui bebelus este tinut la morga Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui de doua luni, iar familia nu a putut sa-si inmormanteze copilul, deoarece autoritatile nu au gasit o solutie pentru eliberarea certificatului de deces, potrivit agerpres.ro.