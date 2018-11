Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile filipineze au sistat operatiunile de salvare a 17 persoane date disparute in urma unei alunecari de teren provocata de taifunul Yutu care a lasat in urma 34 de morti, relateaza vineri DPA. Yutu a cauzat alunecari de teren in nordul Filipine, cel mai grav dintre aceste evenimente ingropand…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise și zece au fost rapite in urma unui atac care a avut loc intr-un oraș din centrul Libiei, despre care se crede ca a fost provocat de membri ai rețelei Stat Islamic, au anunțat mai mulți oficiali ai armatei libiene, potrivit Reuters, preluata de mediafax.…

- Peste 2.000 de elevi si cadre didactice au luat parte, joi, la flash mob-urile organizate in Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei, cu ocazia Zilei Europene de Lupta Impotriva Traficului de Persoane. Flash mob-urile au debutat la ora 14,30 si au durat patru minute, interval in care circa…

- NEMULTUMIRI… Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) au declansat, joi dimineata, o greva in semn de protest fata de un ordin al ministrului Transporturilor care liberalizeaza transportul judetean de persoane. La Vaslui, nu mai putin de 48 de operatori de transport persoane…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din cadrul Sectie 3 Constanta au retinut opt persoane, cu varste cuprinse intre 16 si 39 de ani, suspectate ca au agresat doi elevi in varsta de 18 ani, intr-un parc din municipiul Constanta. Conflictul a izbucnit…

- Doua persoane au fost ranite si zeci de elevi au fost evacuati in urma unei explozii care s-a produs, miercuri dimineata, la scoala din localitatea mureseana Voiniceni. Potrivit Inspectoratului pentru...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta pe DN2A zona Hanul Morilor. Din primele informatii doua masini au fost implicate. Potrivit IPJ Constanta, patru persoane au fost ranite, una dintre victime fiind incarcerata. ...

- Luni, 27 august 2018, in jurul orei 11.10, politistii rutieri din Aiud au oprit, pentru control, pe strada Avram Iancu din municipiu, un autoturism ce era condus de un tanar de 28 de ani, din comuna Chetani, judetul Mures. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda…