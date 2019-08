Actrița americna Cameron Diaz a marturisit ca nu duce dorul actoriei. Cameron Diaz, in varsta de 46 de ani, a debutat la Hollywood in anul 1994, iar in anul 2014 a filmat pentru "annie, ultimul sau proiect. de atunci, vedeta nu a mai avut alte proiecte cinematografice. Vedeta hollywoodiana a acordat un interviu pentru revista InStyle, in care a vorbit despre cariera și viața sa. "Am inceput cand aveam 22 de ani, adica acum aproape 25 de ani. Este foarte mult timp. modul in care vad eu lucrurile este ca am dat mai mult de jumatate din viața mea publicului", a declarat Cameron Diaz. Chiar daca nu…