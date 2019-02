Camerele Companiei de Drumuri, DOAR pentru verificarea vinietelor, nu și a vitezei In urma informațiilor aparute in presa, precizam ca nu exista un protocol incheiat intre CNAIR SA și Poliția Romana privind folosirea in regim de radar a camerelor foto/video amplasate pe drumurile publice. Camerele foto/video care aparțin CNAIR sunt folosite doar pentru identificarea autovehiculelor care circula pe rețeaua de autostrazi și drumuri naționale fara a dețin rovinieta sau care tranziteaza podurile dunarene fara a achita tariful de trecere (peaj), ori pentru a identifica situațiile care afecteaza siguranța circulației. Dealtfel inregistrarea vitezei de circulație cu o camera foto… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

