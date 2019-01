Camere wireless pentru supravegherea locuintei

Pana de curand, cea mai comoda metoda de a ne supraveghea locuinta era sa apelam la bunavointa vecinilor. Ei erau sistemul nostru de supraveghere uman atunci cand plecam in vacanta. Solutia moderna o reprezinta instalarea unor camere wireless care sa ne permita monitorizarea casei din orice colt al lumii ne-am afla.



Camera wireless functioneaza similar cu o camera web, cu mentiunea ca poate fi instalata oriunde in casa si poate fi conectata la reteaua locala wireless.



Prin simpla activare a aplicatiei pentru telefonul mobil sau tableta, verificati ce se intampla in casa sau…