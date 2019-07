Stiri pe aceeasi tema

- Promaria condusa de Dan Tudorache a lansat in dezbatere publica o initiativa care le permite locuitorilor sectorului 1 sa hotarasca singuri cum vor fi cheltuiti 400.000 de euro. Este vorba despre un proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa…

- Gabriela Firea a fost aleasa primar general al Municipiului Bucuresti la alegerile din 5 iunie 2016, iar astazi se implinesc trei ani de mandat, perioada in care au fost infiintate 22 de companii municipale, declarate ilegale intre timp, compania RADET...

- In ședința Consiliului Local Sector 1 de miercuri, 5 iunie, consilierii vor dezbate patru proiecte de hotarari ce țin de inființarea unei noi instituții. Noua Direcție, subordonata direct Consiliului Local, va avea ca principal scop protecția mediului prin investiții in fluxul deșeurilor, cum ar fi…

- Dezvoltatorul imobiliar israelian Hagag ar fi cumparat Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei pentru o suma ramasa la secret, dar, cel mai probabil, in jurul a 10 milioane de euro. Potrivit unor surse din piața, compania intenționeaza reabilitarea palatului și dezvoltarea unor cladiri de birouri in spatele…

- Demers fara precedent al autoritaților romane pentru ajutorarea comunitaților de romani din Ucraina. Primaria Sectorului 4 al Municipiului București incepe lucrarile de construcție la trei unitați de invațamant, (doua gradinițe, o școala) și o biblioteca, in regiunea Cernauți, in localitațile…

- In cadrul sedintei, s-a discutat despre identificarea unor solutii legale aplicabile, astfel incat Parcul Brancusi sa ramana spatiu verde, in proprietatea orasului. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca un prim pas in vederea salvarii parcului ar fi demararea procedurii de evaluare a terenului…

- Politia Locala a Municipiului Bucuresti va dubla numarul misiunilor de patrulare la care vor participa politisti locali de la Ordine Publica, Centrul Istoric si Control, precum si de la Serviciul Interventii...

- Primaria Sectorului 2 anunța ca incepand cu data de 1 ianuarie 2020, locuitorii sectorului 2 vor beneficia de taxa 0 la ridicarea gunoiului daca indeplinesc urmatoarele condiții: • colecteaza separat deșeurile pe cele doua fracții (uscata și umeda), • predau direct operatorului de salubrizare…