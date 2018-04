Camere video de acţiune. Filmează oricând şi oriunde! Camerele video de actiune, asa cum sugereaza numele, sunt camere speciale cu care te poti filma in timp ce sari cu parasuta sau te distrezi la un meci de paintball si apoi le arati prietenilor ceea ce ai vazut tu la o calitate superioara a imaginii. Aceste camere se pot atasa de haine, de placa de schi, de surf, pot fi montate pe motociclete, pe biciclete, pe casca sau chiar in masina. Sunt micute, usoare, rezistente la socuri si la apa, iar calitatea filmarilor este extradordinara. Articolul integral pe CAPITAL . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toboșarul și producatorul muzical Tavi Scurtu pregatește un proiect deosebit, un album discografic numit „Revoluția de la Timișoara“, care vrea sa sublinieze importanța evenimentelor desfașurate in decembrie 1989 in orașul nostru, dar și despre scena muzicala din Timișoara. „Din mai multe motive, mi-am…

- O femeie din vestul țarii a devenit mama in cele mai incredibile circumstanțe, ieri. Aceasta a intrat in travaliu in jurul orei 4:00, atunci cand se afla pe Bulevardul Revolutiei din Arad, in apropierea Catedralei Romano-Catolice, scrie site-ul aradon.ro. O patrula a polițiștilor a remarcat, in zona…

- Dintre toate, Cabana “Scropoasa” a ramas in amintirea muntomanilor ca o unitate de cazare emblema pentru Muntii Bucegi si care a ajuns o ruina, fiind devastata de hoti. “Era a doua dupa Padina dupa numarul de turisti care o vizitau. De unde veneau oamenii erau intampinati de gazde cu ceai sau cafea.…

- Marti, 27 martie, o femeie din judetul Bacau a murit din cauza gripei. „S-a inregistrat un deces la o persoana, in varsta de 51 de ani, nevaccinata, din mediul urban, confirmata cu virusul gripal tip B, avand conditii medicale preexistente. Pacienta a fost internata la Spitalul Municipal de Urgenta…

- Cazuri extreme intalnite pe soselele din vestul tarii. Mai multi soferi au fost prinsi de politistii rutieri atunci cand conduceau sub influenta bauturilor alcoolice. Cel mai notabil caz a afost cel al unui barbat de 42 de ani din localitatea Seleus, care a fost prins in timp ce conducea cu o alcoolemie…

- Circulația rutiera se desfașoara pe un singur sens, la aceasta ora, pe DJ 606A, pe tronsonul Plopi(DJ 561) – Izvoralu – Balota(DN6), dupa ce utilajele de deszapezire au reușit sa degajeze zapada de pe carosabil. Se intervine in continuare pentru ca in cel mai scurt timp, traficul sa fie reluat pe ambele…

- Duminica, 25 martie, cu incepere de la ora 10,00, la magazinul de produse locale Degustarium, din centrul comunei Ghimeș-Faget, are loc a treia ediție a Expoziției Concurs de Oua Incondeiate, inițiata in urma cu doi ani de omul de afaceri local Petru Pal. Cei dornici de a dobandi deprinderile tehnice…

- In Piața Unirii din Timișoara deja s-au instalat echipele HBO care vor incepe filmarile serialului „Hackerville”, un thriller despre o rețea de tineri hackeri și autoritațile care sunt pe urmele lor.

- „Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH va informeaza cu privire la rechemarea si returnarea produsului «Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500g»”, arata Autoritatea, dar si supermarketul Lidl, intr-un comunicat. Reteaua de magazine a reactionat prompt si a scos intreaga cantitate de produs…

- Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice…

- Astfel, compania vrea sa majoreze numarul de restaurante Subway din reteaua de benzinarii Petrom. „Avem 15 magazine deschise in parteneriat cu Auchan in faza de pilot. Am deschis 9 locatii cu Subway si avem alte patru astfel de statii in faza de planificare“, se arata in documentele publice ale companiei.…

- “Depide de gravitatea lor (a defaimarilor – n.red.), lucrurile pot merge pana la retragerea cetateniei. Se vorbeste si in Constitutie despre lucrul acesta. Nu este o lege care sa puna in aplicare prevederile constitutionale, dar cred ca un cetatean de buna credinta nu poate sa defaimeze tara”, a declarat…

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier La Bustuchin. Un autoturism s a rasturnat in afara parții carosabile, rezultand doua victime, soferul de 43 ani și un minor 14 ani care au fost raniți ușor. Acestia sunt din Tg. din Carbunești. Articolul ACUM! Masina RASTURNATA la Bustuchin! DOUA VICTIME!…

- Lucratorii Companiei de Apa au lucrat toata noaptea pentru repararea conductei magistrale care aprovizioneaza Bacaul, dupa avaria de ieri care a lasat orașul fara apa. Pierderile din sistem au fost identificate ieri la pranz, iar echipele de intervenție ale CRAB au sondat terenul in comuna Margineni…

- Contributia romanilor de peste hotare la pastrarea si transmiterea mostenirii culturale, lingvistice, spirituale romanesti este esentiala, le-a transmis ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, participantilor la spectacolul „Martisorul Centenarului – impreuna pentru a ne cunoaste…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- Agentul de paza, in varsta de 27 de ani, a fost prezentat, joi, 1 martie, magistraților cu propunere de arestare preventiva pentru savarșirea infracțiunilor de purtare abuziva și tulburarea ordinii și liniștii publice. Și in cazul lui s-a dispus masura controlului judiciar – pentru o perioada…

- Aud adesea sau citesc in comentariile la articole despre conditiile din penitenciare replici de genul: “Ia mai lasati-ma si cu detinutii astia!”, “Ce le tot plangeti de mila?!” sau chiar “Ordinarii astia de violatori si criminali….”. Argumentele, stiu, sunt mereu aceleasi (si corecte, pe deasupra) –…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a lansat astazi campania ”#Pecuvantulmeu”, prin care le solicita cititorilor sai de pe facebook sa ii transmita propunerile lor de teme pe care sa le abordeze in Parlamentul European. Rebega face uz de Articolul 163 din Regulamentul de Procedura al Parlamentului…

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Samsung Electronics Co., Ltd. lanseaza noile Samsung Galaxy S9 și S9+, smartphone-urile care reinventeaza modul în care comunicam, împartașim și experimentam lumea. Noile modele au fost concepute având la baza nevoia tot mai mare de comunicare și de exprimare prin imagini, videoclipuri…

- Persoanele fizice și juridice fara scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile pot sa-și depune dosarul cererii de finanțare pentru ofertele lor culturale pentru anul 2018 pana in data de 16 martie. In Regulamentul concursului s-au efectuat urmatoarele modificari fața de edițiile anterioare:…

- Doi dintre agenții de paza inregistrați de camerele video se afla sub control judiciar pentru 40 de zile și sunt cercetați penal pentru purtare abuziva și tulburare a liniștii și ordinii publice, in timp ce al treilea – potrivit informațiilor pe care le deținem – a suferit o intervenție chirurgicala…

- Asociația „Calea Neamului” va participa, alaturi de prieteni din județul Brașov, la slujba oficiata la Varghiș, duminica, 25 februarie (a.c.), pentru ca biserica sa fie din nou plina, intrucat, prea puțini ortodocși au mai ramas in localitate, a transmis președintele Asociației, medicul brașovean Mihai…

- La data de 21 februarie a.c., un barbat, in varsta de 31 de ani, din localitatea Voitestii de Deal, judetul Gorj, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a condus un autoturism pe bulevardul 1 Mai, din municipiul Constanta, acesta intrand in coliziune cu o autospeciala de politie, din cadrul Sectiei…

- Șase perechi de vedete muncesc pe rupte la ferma, in mijlocul munților, dar dorul de casa și tensiunile i-a facut deja pe unii dintre concurenți sa clacheze. Invitata in emisiunea „Vorbește lumea”, Andreea Ibacka a dezvaluit despre ce se intampla in culisele de la „Ferma Vedetelor”, lucruri care nu…

- Buzoianul este mulțumit de succesul pe care il are noua sa piesa, „Sea Lo Que Sea”, cantata alaturi de Carine Un proiect de succes cucerește și topurile internaționale, nu numai fanii din Romania! Asta au simțit buzoianul DJ Sava și colaboratoarea sa Carine, cu piesa „Sea Lo Que Sea”, lansata vara trecuta.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea DNA, DIICOT si a Ministerului Public, urmand ca saptamana urmatoare, joi, sa prezinte public concluziile privind activitatea DNA. "Inainte de a accepta demnitatea…

- Csaba Azstalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. "Confirm realitatea dificila cu care se confrunta…

- Imagini dramatice au fost filmate intr-o statie de metrou din Milano. Un baietel de 2 ani a fugit de langa mama lui si a cazut pe sinele de tren. Camerele de supraveghere au surprins momentul socant in care femeia disperata cere ajutor si se teme ca isi va pierde copilul.

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Deși au mai jucat cu divizionara C din Ghiroda in aceasta iarna, ACS Poli a disputat inca un amical la cererea noului antrenor. Leo Grozavu a vrut sa-și cunoasca mai bine elevii, a introdus mai mulți tineri pe parcurs, dar l-a testat și pe argentinianul Esteban Ciacchieri. Atacantul care aparține de…

- Asa cum a promis anul trecut, conducerea SJU Buzau a decis sa angajeze medici pe perioada determinata la Centrul de Sanatate multifunctional Parscov, trei astfel de posturi fiind scoase la concurs la inceputul acestui an: un post de specialist in Obstetrica-Ginecologie, un altul de specialist O.R.L.…

- Handbaliștii alb-violeți vor pierde probabil poziția de lider la finele etapei a 18-a. SCM Politehnica a fost invinsa pe teren propriu de puternica CSM București, scor 26-29 (11-16). Incurajați de galerie și de un public mai numeros ca de obicei handbaliștii alb-violeți s-au apropiat la doua goluri…

- In urma conductei sparte de pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru scoaterea apei dintr-o curte inundata Articolul UPDATE| Casa INUNDATA pe B-dul Ecaterina Teodoroiu! ISU Gorj INTERVINE acum! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Imagini incredibile din timpul unei tentative de jaf au fost publicate pe rețelele de socializare. Mai mulți hoți incearca sa dea o spargere la un magazin din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, iar intreaga acțiune e filmata de o camera de supraveghere exterioara.

- Gradinița cu Program Prelungit „Pinocchio” din Sfantu Gheorghe deschide astazi seria manifestarilor pe care le organizeaza in cadrul programului Zilelor Porților Deschise. Activitațile derulate astazi vor fi dedicate comunicarii și se vor desfașura sub genericul „A fost odata ca niciodata”. Zilele Porților…

- Este vorba de Baia Sprie din judetul Maramures. Aici s-a extras aur de pe timpul dacilor, fiind o zona libera de ocupatia romana. Cea mai prolifica perioada pentru extragerea aurului se pare ca a fost in jurul anului 1700, cand, spun documentele vremii, existau 75 de exploatari aurifere. Aurul a fost…

- Cifrele publicate cu ocazia Congresului mondial al profesiei, organizat la Paris, arata "o dinamica sustinuta pentru acest sector intr-un context economic dificil pentru mai multe regiuni", subliniaza IMCAS. Cifra comunicata de IMACS include atat vanzarile de echipamente si produse utilizate pentru…

- „Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este omul care are experiența in Ministerul de Finanțe, are 20 de ani de munca in minister. Cunoaște sistemul foarte bine. Chiar daca au fost discuții, suntem oameni și putem trece peste…

- Handbaliștii timișoreni revin la partidele din Liga Zimbrilor dupa ce au iernat pe poziția secunda. SCM Politehnica are parte maine de un meci greu pe teren propriu, ambițioasa Dobrogea Sud Constanța e prima adversara din 2018. Tehnicianul Pero Milosevic așteapta ca elevii sai sa dea totul in teren,…

- Concurentii de la Exatlon lupta si pentru mancare. Sunt probe unde echipa castigatoare primeste mancare snitele, carnati, sucuri si salate, uneori chiar si desert. Telespectatorii ii pot vedea pe concurentii infulecand cu pofta alimentele castigate. Cu toate acestea, toata lumea s-a intrebat ce mananca…

- Un numar de 2910 persoane din totalul celor 7130 inregistrate in anul 2017 din evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, și cuprinse in masuri active de ocupare, s-au angajat, arata datele recente prezentate de conducerea instituției. In 2017, totalul persoanelor pe care le-am avut…

- Articolul 6 din Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prevede diminuarea excedentului bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, cu sumele destinate implementarii proiectelor care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile. Diminuare se poate…

- Dupa ce anul trecut binecunoscuta formatie romaneasca 3 Sud Est a efectuat un turneu national cu ocazia implinirii a 20 de ani de existenta care a poposit si in orasul nostru, trupa alcatuita din Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu revine in atentia melomanilor cu un nou turneu. Formatia alcatuita…

- Pasiunea i-a apropiat și tot pasiunea i-a facut sa poarte razboaie unul cu altul, de parca ar fi fost cei mai mari dușmani. Unii dintre ei s-au impacat dupa episoadele in care s-au certat in fața camerelor de filmat, alții, insa, s-au desparțit definitiv. Bradley Cooper & Irina Shayk Tensiunea dintre…

- Este vorba despre pavilioane, terenuri imprejmuite betonate, rețele de alimentare cu apa, canalizare și energie electrica, in suprafața totala de 12.335,27 metri patrați, care urmeaza sa fie scoase din inventarul centralizat. Imobilele, dispuse atat in Municipiul București, cat și in mai multe județe…

- Un alt concept interesant, care din pacate nu a prins tractiune la public, este smartphone-ul cu proiector integrat. Jucatori precum Samsung si Motorola oferind in ultimii cativa ani solutii de acest gen care nu au avut mare succes comercial, dar compania Wireless Mobi Solution crede insa ca inca exista…

- Reguli mai stricte pentru camerele de supraveghere in spatiul public. Centrul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal a elaborat un proiect de lege, care interzice utilizarea sistemelor, inclusiv pentru monitorizarea traficului rutier.