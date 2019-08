Stiri pe aceeasi tema

- Camere murdare, paturi stricate și saltele vechi, bai cu igrasie și alimente mucegaite au fost gasite de comisarii de la Protecția Consumatorului Constanța, dupa o sesizare privind condițiile de cazare intr-o tabara din stațiunea Neptun. S-a oprit cazarea in camerele neocupate, conform Mediafax.Comisarii…

- La data de 5 august a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Mangalia au depistat un barbat, de 49 de ani, din judetul Tulcea, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, pe raza statiunii Neptun, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest…

- Sambata, 3 august, s-a incheiat cea de-a doua ediție a Școlii de Vara Cantus Mundi București, organizata de Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” și Programul Cantus Mundi, in parteneriat cu PROEDUS – Centrul de Proiecte Educationale si Sportive, din cadrul Primariei Bucuresti și cu…

- Conducerea centrala PSD, ministrii, liderii filialelor judetene si unii parlamentari au fost chemati de premierul Viorica Dancila la o sedinta informala in statiunea Neptun, au spus surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Este primul 39;retreat 39; din PSD organizat sub conducerea lui Dancila, asemenea…

- De zeci de ani, in satul Romanovca, pe traseul Chișinau-Ungheni, se afla un izvor, amenajat pentru prima oara pe vremea cand Vladimir Voronin lucra in executivul de la Ungheni. Erau anii 80 ai secolului trecut. Avea ce avea Voronin, dar ii placea sa amenajeze diverse locuri de-a lungul drumurilor, ca…

- Polițiștii au nevoie de veste antiglonț și antiinjunghiere, camere corporale care sa constituie probe și armament modern. Pistolul Carpați este vechi de zeci de ani și se defecteaza in timpul tragerii, iar asta face diferența intre viața și moarte, considera conducerea Sindicatului Polițiștilor Pro…

- Crucea Roșie a pus la dispoziția paturi, paturi, imbracaminte, apa pentru populația din satele Rachita, Saliștrea și Pianu. In cursul dimineții se va face ... The post ISU Alba: Paturi, saci de dormit, saltele au fost duse in cursul nopții in localitațile afectate de viitura. A fost transmis mesaj prin…