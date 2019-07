Camere foto instant pentru visul retro inspirat de Stranger Things

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a anuntat ca 40,7 milioane de oameni s-au uitat la ce de-al treilea sezon din Stranger Things. In functie de cati utilizatori intra pe un cont, cifra reala a telespectatorilor ar putea fi, in realitate, mult mai mare, transmite News.ro Din cele peste 40 de milioane de conturi, 18,2 milioane…

- S-a lansat sezonul 3 din Stranger Things, serialul fenomen de pe Netflix! Bogdan Ciudoiu, unul dintre matinalii de la Virgin Radio Romania a avut șansa uriașa de a face un interviu cu Mike și Lucas, doi dintre protagoniști. Interviul a avut loc in Polonia, in cadrul festivalului OPEN`ER. Mike (Finn…

- E ceva straniu in aer… simțiți? Noul sezon Stranger Things a fost lansat, iar semnele au fost peste tot. Este 4 iulie 2019, iar așteptarea a luat sfarșit. Noul sezon Stranger Things e disponibil pe Netflix. Ce noutați aduce sezonul 3? Ei bine, Netflix vine cu o serie de colaborari dedicate fanilor,…

- “Ne-ați lasat inauntru…și acum…va trebui sa ne lasați sa ramanem.” Este vara anului 1985 in Hawkins. Totul este in joc. Și ei il pot opri. … o vara va schimba totul. Cam așa iși promoveaza Netflix ultimul trailer pentru noul sezon Stranger Things ce se va lansa pe 4 iulie 2019. Este anul 1985 in...…

