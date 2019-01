Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a intrat cu mașina in unitatea de primiri urgențe a Spitalului din Craiova a scapat de arest. Barbatul in varsta de 39 de ani a fost dus in fața unui magistrat care a instituit controlul judiciar pentru 60 de zile. Șoferul se afla sub influența bauturilor alcoolice cand a intrat cu mașina…

- Barbatul de 39 de ani din Moldova Noua, judetul Caras Severin, care a intrat, sambata seara, cu masina in Unitatea de Primiri Urgente UPU a Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova, dupa ce a trecut prin usile de acces si a distrus sala de asteptare, a fost retinut duminica de politisti pentru 24…

- Barbatul a intrat sambata seara cu masina prin usile Unitatii de Primiri Urgenta de la Spitalul Judetean din Craiova. In sala de asteptare erau zeci de pacienti, apartinatori si cadre medicale. „A tras masina in fata usilor, a ridicat capota, a urcat la volan si a trecut prin usi“, a spus o asistenta.…

- Un avocat din Craiova, in varsta de 45 de ani, a sesizat Politia despre faptul ca a fost lovit si amenintat de catre doi tineri, doi barbați de 29 si 31 de ani, ambii din Craiova, județul Dolj. Cei doi au fost prinși, iar acum sunt cercetati pentru ultraj judiciar. "Din primele date obtinute, politistii…

- Incidentul s-a petrecut joi dupa-amiaza, intr-o sala a Judecatoriei Vaslui, cand unui deținut de la Penitenciarul Iași care cerea eliberarea condiționata a cazut brusc din picioare. Preluat de o ambulanța SMURD, barbatul de 40 de ani a fost dus la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, unde medicii au…

- Spitalul regional Cluj-Napoca se va face de catre Guvernul Romaniei, cu atragerea de fonduri europene, susține ministrul Sanatații Sorina Pintea, la cateva zile dupa ce Consiliul Județean Cluj a cerut oficial Comisiei Europene și autoritaților de la București preluarea proiectului spitalului regional.…

- O noua drama : Florin Busuioc a facut infarct in timpul unui spectacol Florin Busuioc a facut infarct in timpul unui spectacol, pe scena Filarmonicii „Oltenia”, in timpul spectacolului Central Park. Medicii l-au resuscitat de trei ori. Actorul a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova,…

- Un lift de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova ar fi cazut in gol, de la etajul 9 la etajul 7. Trei persoane se aflau in ascensor. Persoanele aflate in interiorul liftului nu au fost ranite, noteaza jurnalulolteniei.ro . „Un lift de persoane, din acela mic, a cazut in gol de al etajul noua la…