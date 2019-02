Stiri pe aceeasi tema

- Membri democrati ai Camerei Reprezentantilor au depus, vineri, un proiect de lege care vizeaza blocarea deciziei presedintelui Donald Trump de a decreta starea de urgenta pentru a putea aloca fonduri destinate construirii zidului la frontiera Statelor Unite cu Mexicul.

- Membri ai administratiei Trump au explorat perspectiva de a exporta tehnologie de producere a energiei nucleare Arabiei Saudite, in pofida unor avertismente privind preocupari legate de securitatea nationala, potrivit unui nou raport al democratilor din Camera Reprezentantilor, relateaza marti dpa.…

- În total, 16 state americane, conduse de California, au depus un recurs în justitie luni la San Francisco împotriva administratiei presedintelui Donald Trump pentru decizia sa de a decreta urgenta nationala cu scopul de a construi un zid la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP, potrivit…

- „Cred ca Dumnezeu ne atribuie roluri diferite in momente diferite si cred ca el a dorit ca Donald Trump sa devina presedinte si de aceea este acolo”, a afirmat Sanders pentru CBN intr-un interviu.„Cred ca a facut o treaba excelenta in a sustine multe lucruri importante pentru oamenii credinciosi”,…

- Aflat la jumatate de mandat si la iesirea dintr-un lung "shutdown", dupa care a fost forțat sa bata în retragere cu proiectul sau cu privire la construirea unui zid la granita cu Mexicul, președintele american Donald Trump se confrunta cu o serie de sondaje prea putin flatante, potrivit…

- "Din pacate, tinand cont de ingrijorarile legate de securitate si daca serviciile statului nu isi reiau activitatea saptamana aceasta, va sugerez sa lucram impreuna pentru a gasi o alta data (...) sau sa luati in considerare sa prezentati in scris Congresului discursul dvs. privind Starea Uniunii",…

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Partidul Democrat, care detine majoritatea…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat in fata reporterilor la plecarea spre granita cu Mexicul ca va declara stare de urgenta daca nu va reusi altfel sa obtina finantarea zidului de la granita promis in campanie, scrie New York Times, relateaza News.ro.Intrebat fiind daca va recurge…