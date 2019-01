Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca va recurge la aceasta metoda, Trump a declarat: „Daca nu vor merge lucrurile, probabil o voi face. As putea putea spune chiar ca sigur o voi face”. Trump a negat informatiile venite din partea democratilor conform carora a dat cu pumnul in masa si ca a fost nervos in timpul…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a adresat națiunii pentru a cere deblocarea bugetului federal. Acesta este sub semnul intrebarii din cauza conflictului dintre liderul de la Casa Alba și democrați, majoritari in Camera Reprezentanților.

- Presedinta democratilor din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, l-a acuzat marti pe Donald Trump ca i-a luat pe americani "ostatici" prin asa-numitul "shutdown" care paralizeaza o parte din administratia federala, avand drept singur obiectiv, in opinia ei, de a obtine finantarea…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au aprobat un pachet legislativ care are ca scop deblocarea activitatii guvernului si au respins cererea presedintelui Donald Trump privind alocarea de fonduri pentru ridicarea zidului de la granita cu Mexicul, in ciuda faptului ca Trump si-ar putea folosi dreptul…

- Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii a adoptat, joi seara, o masura prin care incearca sa previna finanțarea guvernului cu 5 miliarde de dolari pentru construcția zidului de la frontiera cu Mexicului, așa cum a solicitat in repetate randuri președintele Donald Trump. Presa vehiculeaza…

- Nancy Pelosi, liderul opoziției din Camera Reprezentanților, a declarat ca decizia președintelui american Donald Trump de a-l concedia pe Jeff Sessions din funcția de procuror general al SUA este o incercare de a submina ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza Reuters.

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti.

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…