- Camera Reprezentantilor din SUA intentioneaza sa examineze decizia presedintelui Donald Trump de a mentine relatiile cu Arabia Saudita in pofida asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, afirma un lider al opozitiei democrate, Adam Schiff.

- Ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, a anuntat joi ca Arabia Saudita refuza organizarea unei investigatii internationale in cazul asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, subliniind ca printul mostenitor Mohammed Bin Salman nu este implicat in acest caz.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a calificat modul in care Arabia Saudita a gestionat situatia dupa moartea jurnalistului disident Jamal Khashoggi drept una din “cele mai proaste musamalizari din istoria musamalizarilor”, informeaza agentia The Associated Press, potrivit Mediafax. Liderul american le-a…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a anulat joi participarea la forumul economic de la Riad, in plin scandal privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP. ''Tocmai m-am intalnit cu presedintele Donald Trump si cu secretarul de stat…

- Presedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite in ceea ce priveste misterul disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizand ca exista o graba de a judeca si subliniind ca e nevoie de rabdare, potrivit AP.

- Donald Trump a subliniat ca SUA vor pedepsi Arabia Saudita daca se adeverește ca Riad-ul se afla în spatele dispariției jurnalistului critic Jamal Khashoggi, o poziția ceva mai severa decât cea inițiala adoptata de președintele SUA.

- Presedintele american Donald Trump, initial mai reticent in ceea ce priveste implicarea autoritatilor saudite in disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat sambata daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o “pedeapsa severa” Riadului.