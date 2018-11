Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, a anuntat joi ca Arabia Saudita refuza organizarea unei investigatii internationale in cazul asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, subliniind ca printul mostenitor Mohammed Bin Salman nu este implicat in acest caz.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a calificat modul in care Arabia Saudita a gestionat situatia dupa moartea jurnalistului disident Jamal Khashoggi drept una din “cele mai proaste musamalizari din istoria musamalizarilor”, informeaza agentia The Associated Press, potrivit Mediafax. Liderul american le-a…

- Președintele SUA, Donald Trump, a calificat modul in care Arabia Saudita a gestionat situația dupa moartea jurnalistului disident Jamal Khashoggi drept una din "cele mai proaste mușamalizari din istoria mușamalizarilor", informeaza agenția The Associated Press.Liderul american le-a spus reporterilor…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a anulat joi participarea la forumul economic de la Riad, in plin scandal privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP. ''Tocmai m-am intalnit cu presedintele Donald Trump si cu secretarul de stat…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat miercuri ca SUA au nevoie de Arabia Saudita in lupta impotriva terorismului, in contextul in care Riadul este suspectat de catre comunitatea internationala ca este responsabil de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit France Presse preluata…

- Presedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite in ceea ce priveste misterul disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizand ca exista o graba de a judeca si subliniind ca e nevoie de rabdare, potrivit AP.

- Donald Trump a subliniat ca SUA vor pedepsi Arabia Saudita daca se adeverește ca Riad-ul se afla în spatele dispariției jurnalistului critic Jamal Khashoggi, o poziția ceva mai severa decât cea inițiala adoptata de președintele SUA.

- Presedintele american Donald Trump, initial mai reticent in ceea ce priveste implicarea autoritatilor saudite in disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat sambata daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o “pedeapsa severa” Riadului.