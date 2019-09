Citatiile au fost emise de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, de Comisia pentru Afaceri Externe si de Comisia de Supraveghere, in cadrul anchetei care poate conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump.

Conform citatiilor, Mike Pompeo are termen-limita data de 4 octombrie pentru a furniza documente "in cadrul anchetei privind destituirea" presedintelui Donald Trump.

In plus, cinci oficiali din cadrul Departamentului de Stat sunt convocati pentru audieri in Camera Reprezentantilor.

Camera Reprezentantilor din SUA a lansat o investigatie…