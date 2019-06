Stiri pe aceeasi tema

- Israel nu va lua parte la summit-ul cu tematica economica organizat de SUA în Bahrain luna aceasta, un eveniment perceput ca un prim pas în cadrul planului de pace pentru Orientul Mijlociu, formulat de Casa Alba, scrie Bloomberg.Decizia de a nu participa la discuțiile ținute la Bahrain…

- Cu puțin inainte de pranz, la secția 486 din Zanești, era mare aglomerație, dar lumea aștepta liniștita sa-i vina randul la votare, chiar daca unii aveau prunci in brațe. Pare-se ca aici nimeni nu s-a grabit sa voteze, parca așteptand sa-l vada intai pe preot exercitandu-și dreptul electoral. Parintele…

- Vicepreședintele Senatului, Mihai Goțiu, a votat la europarlamentare și la referendum pentru „increderea ca se poate schimba schimba politica din Romania” și „pentru a da un semnal clar ca cetațenii Romaniei susțin justiția și lupta impotriva abuzurilor”, conform Mediafax.Mihai Goțiu a declarat,…

- Uniunea Salvați Romania este un partid cu aplecare spre cetațean, nu spre naționalitatea acestuia, iar Alianța 2020 USR PLUS este o forța politica fundamental pro-europeana, militand pentru o Europa a unitații in diversitate și pentru drepturi egale ale minoritaților. Indiferent de…

- Reluarea discutiilor in Sudan intre armata la putere si miscarea de contestare a tranzitiei politice, prevazuta duminica, va avea loc luni in cele din urma, au anuntat purtatori de cuvant ai celor doua parti, relateaza AFP. Armata sudaneza a propus reluarea discutiilor privind transferul puterii catre…

- Armata americana a indicat ca 120 de civili au fost ucisi si alti 65 raniti in operatiuni ale sale in 2018 in Afganistan, Irak, Siria si Somalia, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres.Citește și: Tudorel Toader il baga pe Liviu Dragnea in corzi: a inceput seria DEZVALUIRILOR despre OUG pe…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a lansat un atac dur la adresa ministrului Apararii, Gabriel Leș, acesta spunand ca face din Armata un subiect de atac impotriva Președintelui și ca singura conversație pe care Dragnea a avut-o cu Trump a fost cea despre apa plata.MAE,…

- Un avion Boeing 737 MAX al companiei americane Southwest Airlines, care zbura marți, fara pasageri la bord, spre California, s-a confruntat cu o problema de motor și a fost nevoit sa aterizeze de urgența în Orlando (Florida), a informat Administrația federala a aviației din SUA (FAA), potrivit…