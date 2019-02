Stiri pe aceeasi tema

- O lege ce vizeaza reglementarea vanzarii armelor in SUA a fost adoptata miercuri de Camera Reprezentantilor a Congresului, dar documentul mai trebuie votat de Senat, unde republicanii detin majoritatea, relateaza AFP. Legea prevede un control intarit al antecedentelor la vanzarile de arme…

- Majoritatea din Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite a votat marti impotriva "urgentei nationale" decretate de presedintele american, Donald Trump, pentru a putea construi un zid antiimigratie ilegala la frontiera cu Mexicul, scrie BBC News. Rezoluția a obținut o majoritate confortabila.…

- Cel putin 12 fosti comandanti si consilieri militari, ale caror cariere s-au intins atat in timpul administratiilor democrate, cat si in al celor republicane, sustin un proiect de lege care prevede verificarea universala a antecedentelor pentru toate vanzarile de arme din SUA, transmite dpa. Intr-o…

- O declaratie a Departamentului Justitiei si a Departamentului pentru Securitate Interna prezinta o situatie diferita de cea din 2016, cand - potrivit unor oficiali - alegerile prezidentiale incheiate cu victoria lui Donald Trump au fost tinta unor atacuri informatice sofisticate si a unei campanii…

- Legea, adoptata cu 357 de voturi pentru, venite atat de la republicani, cat si de la democrati, si doar 22 impotriva, interzice utilizarea de fonduri pentru retragerea din NATO si subliniaza ca politica SUA este de a ramane membra a Aliantei.Cu cateva ore inainte de vot, asistentul secretarului…

- Democratii, majoritari in Camera Reprezentantilor, au prezentat marti un proiect de lege care vizeaza sa inaspreasca regimul armelor de foc, responsabile pentru 36.000 de decese in Statele Unite in 2018, relateaza miercuri AFP preluata de Agerpres. Prezentat de cinci democrati si cinci republicani…

- Democratii, majoritari in Camera Reprezentantilor, au prezentat marti un proiect de lege care vizeaza sa inaspreasca regimul armelor de foc, responsabile pentru 36.000 de decese in Statele Unite in 2018, relateaza miercuri AFP. Prezentat de cinci democrati si cinci republicani in Camera…

- Pe langa cele care privesc țarile cu care liderul mondial, Statele Unite, are relații incordate, trei dintre ele pot afecta direct și Romania: consecințele unui Brexit fara acord pentru Uniunea Europeana, incetinirea creșterii economice la nivel mondial și o noua criza a migrației. 1. Ancheta lui…