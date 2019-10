Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii democrați spera sa finalizeze ancheta ce îl vizeaza pe Donald Trump pâna la sfârșitul anului și dezvaluie doua articole pentru pentru punerea sub acuzare a presedintelui - abuzul de putere și obstrucționarea justitiei, au declarat mai mult parlamentari și consilieri pentru…

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters. Pe 10 octombrie,…

- Democrații au solicitat in mod oficial Casei Albe documentele legate de convorbirea dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski pentru a fi analizate, in contextul anchetei privind demiterea președintelui american, potrivit Reuters.Președinții a trei comisii din Camera…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters,…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de sase ani, relateaza Reuters si media ucrainene.…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…