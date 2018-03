Stiri pe aceeasi tema

- Ce proiecte pentru Centenar a gasit ministrul Ivașcu la Ministerul Culturii: Campionat intercomunal de fotbal, instalarea a o suta de bancuțe, spectacol de muzica patriotica. Ministrul a prezentat, vineri, la Palatul Victoria, stadiul implementarii proiectelor pentru Centenarul Marii Uniri, dupa ce…

- Grupurile parlamentare ale partidelor USR, PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii din Romania, George Ivascu, motivand ca dupa trei luni de la inceperea anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat si inceput.

- Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, a anuntat luni presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu. "In unanimitate, BEx al PNL a hotarat depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George…

- "Anul centenar trebuie sa fie unul sarbatorit in spiritul Unirii de acum 100 de ani, dar acest lucru nu este posibil cu un ministru care refuza dialogul si saboteaza executarea unor lucrari de maxima importanta ca monumentul de la Alba Iulia. Este inacceptabil ca nu se doreste urgentarea procedurilor…

- USR, PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, motivand ca dupa trei luni de la inceperea anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat si inceput.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, in contextul in care proiectul de lege privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc va intra in dezbatere parlamentara, ca PNL se va impotrivi categoric acestei initiative. „Romania este este una dintre tarile care are cele…

- Pe ordinea de zi a Comisiei de administratie a Camerei Deputatilor este inscrisa pentru marti Propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc. Ludovic Orban, președinte al PNL, s-a declarat impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala.…

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Bulai a enumerat motivele pentru care a fost initiata motiunea, printre care refuzul acestuia de patru ori de a veni in fata Comisiei de cultura,…

- Moțiunea simpla impotriva lui Iurie Leanca, inițiata de PSRM și PCRM a cazut. Inițiativa acestora nu a intrunit numarul de voturi, doar 25 de deputați au votat pentru demisia lui Iurie Leanca.

- "Constatam prin textul propus astazi, presedintele nu mai are nicio competenta cu instalarea conducerii ICCJ. Asta este vointa politica a celor de la Putere de a-l scoate pe presedintele Romaniei complet din procedura de numire a presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti", a precizat Cupsa…

- USR a anuntat miercuri, in plenul Camerei Deputaților, depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Culturii, George Ivașcu, pentru lipsa totala de comunicare cu Parlamentul si refuzul de a participa la patru invitatii in comisia de Cultura.

- Presedintele Comisie de Cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a cerut, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, demisia ministrului Culturii, George Ivascu, afirmand ca daca PSD nu ii retrage sprijinul, PNL va depune o motiune simpla impotriva acestuia.

- * Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), le-a cerut, in plen, social-democratilor sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii, George Ivascu, anuntand ca, in caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia.…

- Este scandal de amploare in Comisia de Cultura, dupa ce George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Camera, iar marti, cand anuntase printr-un secretar de stat ca va fi prezent, a absentat si l-a trimis…

- Deputatul liberal Mara Mares critica USR si PSD pentru votul de marti din Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor, afirmand ca ambele partide au votat impotriva propunerii ei de a elimina taxa perceputa pentru echivalarea diplomelor obtinute in strainatate. Printr-o postare pe Facebook, Mares spune…

- Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, a declarat ca va cere miercuri, in plen, explicatii cu privire la atitudinea ministrului Culturii, George Ivascu, care nu s-a prezentat la audierile din la comisie.

- Ministerul Culturii a angajat, in mandatul lui Lucian Romașcanu, pentru amplul proiect „Centenarul Marii Uniri – Romania 100”, consilieri provenind de la firme de paza, construcții, mobila, fierarie și chiar de la un salon de coafura. Actulul ministru, George Ivașcu, a facut curațenie in Departamentul…

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, prin care i se reproseaza, printre altele, intarzierile la plata salariilor si lipsa banilor, situatie care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu…

- PNL a depus la Camera Deputatilor motiunea simpla pe educatie, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustinand ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet trebuie completata cu ministrul Educatiei, Valentin Popa. „PNL depune motiunea simpla pe educatie („Educati…

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata ''Educati Romania, nu o pesedizati!'', in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Precizam ca adoptarea unei motiuni simple nu atrage dupa sine demiterea ministrului...

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata "Educati Romania, nu o pesedizati!", in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.

- PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe educatie, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustinand ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet trebuie completata cu ministrul Educatiei, Valentin Popa. „PNL depune astazi motiunea…

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata „Educati Romania, nu o pesedizati!", in care solicita demiterea ministrului Educatiei, Valentin Popa. Ralca Turcan, liderul deputatilor PNL, este cea care a facut anuntul.

- Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie, intitulata "Educati Romania, nu o pesedizati!", in care solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan.

- Fostul procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti Liviu Tudose (foto) a depus o plangere penala la PICCJ impotriva sefului DNA Ploiesti Lucian Onea, a procuroarei Ceraselea Raileanu de la DNA Ploiesti, care au lucrat dosarul in care a fost trimis in judecata alaturi de fosti…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Uniunea Salvați Romania inițiaza moțiune simpla impotriva Ministrului Justiției, Tudorel Toader. USR a lansat o invitație catre toate formațiunile de opoziție sa i se alature. Am demarat deja discuții cu colegii din celelalte partide.”Speram sa se alature cu toții acestui demers, este un instrument…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri, relateaza News.ro.

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost respinsa de deputați. S-au inregistrat 96 de voturi pentru, 157 contra, 16 abțineri, și doi nu au votat. PNL, prin vocea deputatului Dan Vilceanu a declarat ca Opoziția a dat ocazia PSD sa arate cetațenilor ca a ințeles faptul…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de liberali, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri.

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Opozitia a acuzat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Muncii depuse de PNL, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate…

- Opozitia a acuzat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Muncii depuse de PNL, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate…

- Presedinta Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, a fost citata luni, 19 februarie, la Centrul National Anticoruptie, in calitate de martor, ca urmare a denuntului penal pe care l-a depus impotriva conducerii Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica pe motivul neajustarii tarifelor…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale", semnata de 62 de parlamentari PNL, va fi dezbatuta…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor.Votul va fi dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al Camerei. In motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Votul va fi dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al Camerei. In motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si…

- Liberalii au depus marti, la Camera Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in care afirma ca se impune demiterea acesteia din cauza "incompetentei de care a dat dovada".

- Reprezentantii Partidului National Liberal au anuntat, marti, ca au depus in plenul Camerei motiunea simpla indreptata impotriva sefei de la Ministerul Muncii. Demersul initiat de deputatii PNL a fost intitulat “„Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”” si vizeaza in primul…

- PNL a depus, marti, motiunea simpla intitulata 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale', a anuntat, in plenul Camerei Deputatilor, Dan Vilceanu, vicelider al grupului liberalilor. 'Deputatii grupului PNL anunta depunerea motiunii simple intitulate 'Lia Olguta…

- PNL a depus, marti, motiunea simpla intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", a anuntat, in plenul Camerei Deputatilor, Dan Vilceanu, vicelider al...

- PNL a depus marti, 13 februarie, la Camera Deputatilor, motiunea simpla împotriva ministrului Muncii, intitulata &"Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale&", a anuntat deputatul Dan Vîlceanu.

- "Deputatii grupului PNL anunta depunerea motiunii simple intitulate 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale' pentru a semnala gravele probleme cu care se confrunta sistemul public si privat, culminand cu a fi unici in lume, astfel incat la sfarsitul unei luni de munca…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anuntat luni ca PNL va depune saptamana viitoare in Parlament o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, din cauza masurilor de inchidere a unor scoli si de reducere a bugetului pentru altele cu aproape 20% pentru a fi asigurate cresterile salariale.…

- "Daca presedintele va recurge la aceasta masura extrema, ma tem ca acest lucru va declansa o confruntare de care America nu are nevoie", a avertizat senatorul democrat Dick Durbin. Trump a declasificat un memoriu extrem de controversat si de critic la adresa FBI - in pofida avertismentelor…

- Ludovic Orban anunța ca liberalii vor vota impotriva Executivului care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care este cel mai bogat ministru și care se afla in coada clasamentului "O sa vedem la investire daca sunt slugile lui Dragnea…

- "Romania risca sanctiuni economice din partea UE", considera PNL Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, avertisment emis miercuri, 24 ianuarie. …

- Zeci de aleși, cei mai mulți de la Partidul Social Democrat, au vorbit in plenul Camerei Deputaților o singura data: cand au depus juramantul de credința fața de patrie. Parlamentarii PSD reprezinta cel mai mare grup politic din Legislativ, cu 152 de membri. Dintre aceștia, 18 aleși nu au vorbit…