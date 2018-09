Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, urmeaza sa fie audiat marti in Comisia pentru transporturi a Camerei Deputatilor privind stadiul infrastructurii rutiere si feroviare. Alaturi de ministrul Transporturilor a fost invitat la audieri directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga. PNL a anuntat luni ca va depune la Senat, in cursul acestei saptamani, o motiune simpla impotriva ministrului Transporturilor. ‘Am luat decizia de a depune o motiune impotriva ministrului Transporturilor, la Senat, in cursul acestei saptamani datorita unor motive…