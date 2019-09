Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Comunelor au votat proiectul cu 327 de voturi pentru si 299 impotriva. Proiectul va fi transferat acum in camera superioara a Parlamentului, care este Camera Lorzilor, pentru adoptarea finala. Proiectul il obliga pe premier sa solicite o prelungire a termenului pentru Brexit…

- Brexitul fara acord va dauna Marii Britanii mai mult decat restului Europei, indiferent cat pretinde guvernul premierului Boris Johnson ca nu va fi asa, a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in remarci publicate sambata, transmite Reuters.Marea Britanie preseaza Uniunea…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi un proiect de acordare accelerata a vizelor pentru a atrage "cele mai bune creiere" si a permite Marii Britanii "sa continue sa fie o superputere stiintifica" dupa Brexit, relateaza AFP. Programat pentru 31 octombrie, Brexitul ii ingrijoreaza…

- Jean Claude Juncker, inca președinte al Comisiei Europene, a transmis, joi, ca Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii nu va putea schimba termenii acordului pentru Brexit negociat de Theresa May. "Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Președintele…

- Boris Johnson e noul lider al Partidului Conservator și va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit unui anunț oficial al conducerii partidului. Johnson, fost primar al Londrei și fost ministru de Externe, a fost ales de majoritatea covârșitoare a membrilor partidului de guvernamânt,…

- Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.Marea…

- Boris Johnson pregateste organizarea unor alegeri nationale in Marea Britanie in vara lui 2020, a dezvaluit publicatia The Times. Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa…

- Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va inlocui Theresa May se va inchide pe 22 mai, la ora 16.00 GMT, castigatorul urmand sa fie anuntat a doua zi. Ultimii candidati ramasi in cursa pentru…