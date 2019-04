Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii britanici au adoptat miercuri seara cu un vot diferenta o propunere care o obliga pe Theresa May sa caute amanarea Brexitului astfel incat sa evite orice posibilitate de iesire fara acord din Uniunea Europeana la termenul limita de la 12 aprilie, relateaza AFP. Propunerea legislativa…

- Deputatii britanici s-au pronuntat miercuri seara, prin voturi ”indicative”, cu privire la opt optiuni in privinta Brexitului, iar rezultatele urmeaza sa fie anuntate, relateaz BBC News potrivit news.ro.Vezi și: SUA o felicita pe Viorica Dancila pentru anunțul de a muta Ambasada de la Tel…

- Primul amendament propune ca miercuri sa se desfasoare un vot prin care sa fie schimbate regulile parlamentare astfel incat deputatii sa aiba timp sa dezbata si sa se pronunte prin ''voturi orientative'' (indicative votes) asupra unor cai alternative in procesul Brexitului, cum ar fi organizarea…

- Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic a fost adoptata de Camera Deputatilor cu incalcarea principiului bicameralismului - arata Curtea Constitutionala a Romaniei in motivarea deciziei prin care a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarea acestui act normativ."Curtea…

- UE va examina in mod favorabil o solicitare a Guvernului britanic de amanare a Brexitului, a declarat un oficial european de rang inalt, dupa ce Theresa May a anuntat marti, intr-un discurs pe care l-a sustinut in Camera Comunelor, ca lasa Parlamentului optiunea de a amana Brexitul, relateaza Reuters.…

- Deputatii britanici se pronunta joi asupra a trei amendamente ale planului iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) al premierului Theresa May, a anuntat John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, relateaza Reuters potrivit news.roUn amendament, propus de catre Partidul Laburist…

- Vazand sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, formulata de Presedintele Romaniei, Plenul Curtii Constitutionale, in ziua de 12 februarie 2019, a luat in discutie preschimbarea termenului de judecata in aceasta cauza,…